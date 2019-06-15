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РИА Новости
Война в Сирии

Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин

Вчера, 21:58
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ДАМАСК, 15 июн – РИА Новости. Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Согласно заявлению министра внутренней торговли, которого цитирует телеканал Ikhbariya, изменения вступят в силу в понедельник. Министр заявил каналу, что цена на бензин будет меняться каждый месяц в зависимости от мировых цен, а изменения повлияют лишь на "8-12%" автовладельцев в САР.
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"Цена на несубсидируемую долю бензина с октановым числом 90 вместо 375 лир за литр (около 62 рублей) будет повышена до 425 лир (71 рубль)", - говорится в сообщении. Владельцы автомобилей все еще могут заправить автомобиль по субсидируемой цене в 225 лир (37 рублей) за литр, но получить по этой цене можно не более 100 литров в месяц. Такси и общественный транспорт получают по 350 литров бензина в месяц по субсидируемой цене.
При этом министерство снизило цену на импортируемый из Ливана бензин марки АИ-95 с 600 лир до 550 лир (91 рубль) за литр.
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Сирия потребляет порядка 100 тысяч баррелей нефти в день, а производит сама лишь 24 тысячи. Многие из месторождений или разрушены, или вне контроля правительства страны, а из-за наложенных на страну западных санкций доставка нефти и нефтепродуктов в страну крайне затруднена.
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