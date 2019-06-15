Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин

ДАМАСК, 15 июн – РИА Новости. Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.

Согласно заявлению министра внутренней торговли, которого цитирует телеканал Ikhbariya , изменения вступят в силу в понедельник. Министр заявил каналу, что цена на бензин будет меняться каждый месяц в зависимости от мировых цен, а изменения повлияют лишь на "8-12%" автовладельцев в САР.

"Цена на несубсидируемую долю бензина с октановым числом 90 вместо 375 лир за литр (около 62 рублей) будет повышена до 425 лир (71 рубль)", - говорится в сообщении. Владельцы автомобилей все еще могут заправить автомобиль по субсидируемой цене в 225 лир (37 рублей) за литр, но получить по этой цене можно не более 100 литров в месяц. Такси и общественный транспорт получают по 350 литров бензина в месяц по субсидируемой цене.

При этом министерство снизило цену на импортируемый из Ливана бензин марки АИ-95 с 600 лир до 550 лир (91 рубль) за литр.

Бензиновый кризис в Сирии разразился в начале апреля: в пиковые моменты очередь к АЗС в Дамаске достигала около 300 автомобилей, схожая ситуация была и в других городах, где в очередях нередко возникали конфликты. Власти заявляли, что причиной ажиотажного спроса на топливо стали "фейковые новости" о планах властей повысить цену на топливо. К концу апреля ситуация улучшилась в связи с размещением в городах мобильных АЗС и началом продаж импортируемого из Ливана бензина с октановым числом 95.