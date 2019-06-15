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РИА Новости

Губернатор поможет семье погибшего в драке в Чемодановке выплатить кредиты

Вчера, 21:37
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© Фото : Instagram аккаунт губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации
© Фото : Instagram аккаунт губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. Архивное фото
ПЕНЗА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в субботу заверил родных погибшего в массовой драке жителя села Чемодановка вблизи Пензы, что поможет погасить их кредиты, общая сумма которых составила около 900 тысяч рублей.
Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. В пятницу СУ СК РФ по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным минздрава области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК, задержаны трое подозреваемых, идет работа по задержанию других фигурантов.
Похороны погибшего намечены на воскресенье. Белозерцев ранее заявил, что власти региона возьмут на себя расходы на организацию похорон, а также окажут любую другую помощь семье погибшего.
"Про помощь семье погибшего. Вернуть сына, брата, мужа, отца, заменить его нельзя. Но это не значит, что не надо помогать. Я решения принял", - написал в Instagram Белозерцев, который в субботу встретился с семьёй погибшего в Чемодановке.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
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"Есть проблема, 500 тысяч рублей он (погибший) брал кредит в банке на дом, я этот кредит в течение 6-10 дней… попрошу людей, мы этот кредит погасим. Второе, сестра заплакала, сказала, что тоже 400 тысяч брала на ремонт пристроя… ему (погибшему). Значит, 400 тысяч я тоже погашу. Ну и мы договорились, какая сумма нужна на достройку", - рассказал губернатор на видео, также опубликованном в Instagram.
В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором губернатор Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что сельчане во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.
Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Белозерцев, ранее комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов.
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