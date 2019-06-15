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РИА Новости

На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Вчера, 18:35
24928
© Фото : сайт компании "Укртранснафта"Объект компании "Укртранснафта"
Объект компании Укртранснафта
© Фото : сайт компании "Укртранснафта"
Объект компании "Укртранснафта". Архивное фото
КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Украинская "Укртранснафта" ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод "Дружба".
"Специалисты "Укртранснафты" 14 июня обнаружили повреждения второй очереди нефтепровода "Броды — Госграница" ("Дружба"). Злоумышленники присоединили к трубе шланг длиной 250 метров и провели его по поверхности почвы", — сообщили в пресс-службе компании.
Примерно в 50 километрах сотрудники "Укртранснафты" обнаружили еще одну врезку в нефтепровод с краном и шлангом высокого давления.
Аварийные бригады компании ликвидировали несанкционированное вмешательство в работу нефтепровода.
Заправка Pemex в Мексике
2 марта, 02:21
В Мексике обнаружили незаконные врезки в трубопроводы на полях для гольфа
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РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"незаконный трубопровод пр перекачке топлива из России". От заголовка у меня аж в глазах пожелтело. Сразу становится ясно, что Россия виновата!
15 июня, 19:24
Naum Vygodsky
17110001
Заголовок конечно жесть)) Первая мысль - левую трубу через границу протянули )
15 июня, 20:40
ЗВЗа Вас!
1780001
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