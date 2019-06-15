На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Украинская "Укртранснафта" ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод "Дружба".

"Специалисты "Укртранснафты" 14 июня обнаружили повреждения второй очереди нефтепровода "Броды — Госграница" ("Дружба"). Злоумышленники присоединили к трубе шланг длиной 250 метров и провели его по поверхности почвы", — сообщили в пресс-службе компании.