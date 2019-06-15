Фигуранта "газового дела" не зарегистрировали кандидатом в депутаты Рады

До внеочередных выборов в Верховную раду Украины осталось немногим больше месяца. За это время нужно успеть перегруппироваться, переименоваться, а кому-то даже "переобуться", чтобы занять места в парламенте. Если, конечно, выборы состоятся.

Размежеваться, а потом объединиться. Украинские партии сливаются в коалиции До внеочередных выборов в Верховную раду Украины осталось немногим больше месяца. За это время нужно успеть перегруппироваться, переименоваться, а кому-то даже "переобуться", чтобы занять места в парламенте. Если, конечно, выборы состоятся.

Против Онищенко на Украине возбуждено несколько дел, в том числе по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, однако он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и "подготовке дестабилизации ситуации" на Украине. Это уголовное дело на Украине называется "газовое дело".