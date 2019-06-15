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РИА Новости

Фигуранта "газового дела" не зарегистрировали кандидатом в депутаты Рады

Вчера, 17:57
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание ЦИК Украины
Здание ЦИК Украины
© РИА Новости / РИА Новости
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КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатом в депутаты Верховной рады парламентарию Александру Онищенко, против которого возбуждено несколько уголовных дел, заявил советник главы ЦИК Александр Остапа.
"Александру Онищенко отказано в регистрации кандидатом в депутаты", - написал Остапа в своем Facebook.
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ЦИК отказал Онищенко в регистрации, поскольку он не проживает на Украине на протяжении пяти последних лет.
Документы на регистрацию Онищенко в одномандатном округе в Киевской области подала Социалистическая партия Украины.
Против Онищенко на Украине возбуждено несколько дел, в том числе по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, однако он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и "подготовке дестабилизации ситуации" на Украине. Это уголовное дело на Украине называется "газовое дело".
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Ситуация на УкраинеАлександр ОнищенкоЦИК УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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