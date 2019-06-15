В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва

"Мы можем подтвердить, что восемь человек были убиты, 16 ранены во время взрыва", - заявил агентству сотрудник частой скорой помощи.

Отмечается, что вслед за первым взрывом прогремел еще один недалеко от аэропорта. В результате второго взрыва никто не пострадал.