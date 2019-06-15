Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T16:53Z
https://ria.ru/20190615/1555600125.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва

Вчера, 16:53
375
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
"Мы можем подтвердить, что восемь человек были убиты, 16 ранены во время взрыва", - заявил агентству сотрудник частой скорой помощи.
Отмечается, что вслед за первым взрывом прогремел еще один недалеко от аэропорта. В результате второго взрыва никто не пострадал.
Дым поднимается на месте взрыва в столице Сомали Могадишо. 14 мая 2019
14 мая, 12:58
В Сомали заминированный автомобиль въехал в административное здание
100202
Обсудить 0
МогадишоСомалиВ мире
Рекомендуем
СМИ сообщили о гибели восьми полицейских в Кении в результате взрыва
РИА
Новости
После ДТП в Анталье оказали медицинскую помощь гражданину Узбекистана
Вход на Ваганьковское кладбище в Москве
Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве
Падение легкомоторного самолета в воду во время авиашоу в Плоцке, Польша. 15 июня 2019
Крушение легкомоторного самолета в Польше попало на видео
Лента
новостей
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
В США задержали мужчину за попытку проникнуть на территорию Белого дома
Автомобиль упал в реку в центре Москвы
В центре Москвы автомобиль упал в реку
На территории ЦНИИмаш загорелось здание
Строительные работы в центре Берлина, в ходе которых была обнаружена бомба времен Второй мировой войны. 14 июня 2019
В Берлине три тысячи человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой
Падение легкомоторного самолета в воду во время авиашоу в Плоцке, Польша. 15 июня 2019
В Польше легкомоторный самолет упал в реку во время авиашоу
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий, задержанного ФСБ РФ в акватории Черного моря. 16 мая 2018
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Новицкого
Последствия жесткой посадки самолета в Краснодаре
Последствия жесткой посадки самолета в Краснодаре попали на видео
Узбекистан, Нукус, пыльная буря, 14.06.2019
На северо-западе Узбекистана произошла пыльная буря
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
22:29Роскосмос уточнил, что пожар произошел на прилегающей к ЦНИИмаш территории
Лента новостейМолния