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РИА Новости

Правая Народная партия вернула себе власть в Мадриде

Вчера, 16:33
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© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания
© Depositphotos / SOMATUSCANI
МАДРИД, 15 июн – РИА Новости. Кандидат от правой Народной партии Хосе Луис Мартинес-Алмейда был избран в субботу новым мэром Мадрида.
За него проголосовали 30 депутатов муниципального собрания из 57 – представители НП, центристской партии "Граждане" и крайне правой партии VOX. 19 депутатов поддержали уходящую мэра столицы Мануэлу Кармену. 75-летняя Кармена - бывшая судья, известный борец с режимом Франсиско Франко, на выборах 28 апреля возглавляла список новой платформы Mas Madrid ("Больше Мадрид"), победившей на выборах. Еще один кандидат – от Испанской социалистической рабочей партии, бывший главный тренер испанской сборной по баскетболу Пепу Эрнандес получил поддержку восьми депутатов.
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Прохождение Мартинеса-Алмейда стало возможным благодаря заключенному соглашению с "Гражданами", чей кандидат на выборах Бегонья Вильясис получила пост вице-мэра. Крайне правая партия VOX отдала свои голоса за представителя НП благодаря достигнутым договоренностям о принятии ряда мер новыми столичными властями, однако представителей этой политической силы в мадридском правительстве, скорее всего, не будет.
На выборах 28 апреля коалиция Mas Madrid Мануэлы Кармены заняла первое место, однако не смогла получить необходимые для утверждения мэра абсолютное большинство – 29 голосов, у нее лишь 19 мест в парламенте. Соглашение с социалистами также не могло бы обеспечить левым сохранение власти в столице.
Таким образом, мэрия Мадрида, которая в течение последних четырех лет находилась в руках левых, вновь переходит Народной партии. К дворцу Сибелес, где расположена мэрия, в субботу пришли сотни жителей столицы, чтобы поблагодарить уходящего мэра. "Спасибо, Мануэла!" - кричали они.
Мартинес-Альмейда уже объявил, что одной из его первых мер в качестве градоначальника будет строительство на площади Колумба в центре Мадрида памятника 1429 жертвам терроризма в Испании.
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