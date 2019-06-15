Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T16:22Z
https://ria.ru/20190615/1555599715.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей

Вчера, 16:22
620
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число угонов машин в Москве снизилось в три раза благодаря камерам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
"ИТС (интеллектуальная транспортная система – ред.) на проводе. Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер. Не в смысле оштрафовать, а просто наблюдаем, кто куда едет. Очень полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности - угонов, спасибо камерам, в Москве стало в 3 раза меньше", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Угон автомобиля
6 июня, 17:22
Названы самые защищенные от угона автомобили
По данным на сайте ЦОДД, интеллектуальная транспортная система (ИТС) активно развивается в Москве с 2011 года. Для мониторинга и анализа ситуации на улично-дорожной сети города Москвы установлено более 2 тысяч камер телеобзора и более 3,7 тысячи детекторов, говорится на сайте.
922101
Обсудить 1
МоскваОбщество
Рекомендуем
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
РИА
Новости
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами
На Урале уснувший за рулем водитель устроил смертельное ДТП
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономики
Выступление кабаре-дуэта Академия
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России
Здание Капитолия в Вашингтоне
США продлили исключения для Ирака на поставки энергоносителей из Ирана
Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok
Памятник военным медикам открытый в преддверии Дня медицинского работника в сквере Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка в Москве. 15 июня 2019
В Москве открыли памятник военным медикам
В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва
Порт города Мумбаи, Индия
Индия вводит пошлины на американские товары
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния