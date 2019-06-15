В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей

"ИТС (интеллектуальная транспортная система – ред.) на проводе. Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер. Не в смысле оштрафовать, а просто наблюдаем, кто куда едет. Очень полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности - угонов, спасибо камерам, в Москве стало в 3 раза меньше", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.