В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число угонов машин в Москве снизилось в три раза благодаря камерам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
"ИТС (интеллектуальная транспортная система – ред.) на проводе. Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер. Не в смысле оштрафовать, а просто наблюдаем, кто куда едет. Очень полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности - угонов, спасибо камерам, в Москве стало в 3 раза меньше", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
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По данным на сайте ЦОДД, интеллектуальная транспортная система (ИТС) активно развивается в Москве с 2011 года. Для мониторинга и анализа ситуации на улично-дорожной сети города Москвы установлено более 2 тысяч камер телеобзора и более 3,7 тысячи детекторов, говорится на сайте.