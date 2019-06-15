Группа полицейских выехала из Москвы в Чемодановку из-за массовой драки

МОСКВА, 15 июн - РИА Новость. Сотрудники центрального аппарата МВД РФ отправились в село Чемодановка Пензенской области, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По решению руководства МВД России группа сотрудников ГУОООП МВД России направлена в село Чемодановка Пензенской области", - сообщила Волк.

Они изучат обстоятельства и причины, предшествующие конфликту, который привел к гибели местного жителя.

"Также получат правовую оценку действия руководителей, ответственных за организацию охраны общественного порядка и профилактику правонарушений. В случае установления вины должностные лица будут привлечены к ответственности", - добавила Ирина Волк.

Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. В пятницу СУ СК РФ по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным минздрава области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК, задержаны трое подозреваемых, идет работа по задержанию других фигурантов.

В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что сельчане во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.

Пресс-секретарь губернатора области сообщила РИА Новости, что прощание с погибшим в результате массовой драки пройдет в воскресенье.