Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T16:41Z
https://ria.ru/20190615/1555599635.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Группа полицейских выехала из Москвы в Чемодановку из-за массовой драки

Вчера, 16:17
1641
МОСКВА, 15 июн - РИА Новость. Сотрудники центрального аппарата МВД РФ отправились в село Чемодановка Пензенской области, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По решению руководства МВД России группа сотрудников ГУОООП МВД России направлена в село Чемодановка Пензенской области", - сообщила Волк.
Эмблема на форме сотрудника полиции
Вчера, 13:14
МВД установило 12 участников массовой драки в Пензенской области
Они изучат обстоятельства и причины, предшествующие конфликту, который привел к гибели местного жителя.
"Также получат правовую оценку действия руководителей, ответственных за организацию охраны общественного порядка и профилактику правонарушений. В случае установления вины должностные лица будут привлечены к ответственности", - добавила Ирина Волк.
Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. В пятницу СУ СК РФ по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным минздрава области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК, задержаны трое подозреваемых, идет работа по задержанию других фигурантов.
В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что сельчане во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.
Пресс-секретарь губернатора области сообщила РИА Новости, что прощание с погибшим в результате массовой драки пройдет в воскресенье.
Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Белозерцев, ранее комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов.
Кадры задержания участников драки в селе Чемодановка под Пензой
Вчера, 12:20
Опубликовано видео задержания трех участников драки в Пензенской области
804171
Обсудить 0
Массовая драка в Пензенской областиИрина ВолкМоскваПензенская областьПроисшествия
Рекомендуем
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
РИА
Новости
Кадры задержания участников драки в селе Чемодановка под Пензой
Опубликовано видео задержания трех участников драки в Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
Пензенский губернатор пообещал помочь развитию Чемодановки
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами
Лента
новостей
На Урале уснувший за рулем водитель устроил смертельное ДТП
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
Задержание участников драки в Пензенской области. 15 июня 2019
В пензенской Чемодановке после массовой драки создадут отделение полиции
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономики
Последствия жесткой посадки самолета в Краснодаре
Последствия жесткой посадки самолета в Краснодаре попали на видео
Стала известна дата похорон жертвы массовой драки в Пензенской области
Карусель и колесо обозрения в парке аттракционов
В Анапе девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса
МВД установило 12 участников массовой драки в Пензенской области
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния