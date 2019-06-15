Украинские телеканалы готовят фейки о нарушениях "Минска", заявили в ЛНР

"Пьянство и мародерство". Украинский политик рассказал о состоянии ВСУ Пьяный военный ВСУ расстрелял своих сослуживцев в Донбассе, заявили в самопровозглашенной ЛНР. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник прокомментировал инцидент, отметив, что подобное у украинских силовиков стало обыденностью.