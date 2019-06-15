Украинские телеканалы готовят фейки о нарушениях "Минска", заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил ряд украинских телеканалов в подготовке постановочных сюжетов о нарушениях минских договоренностей со стороны Народной милиции ЛНР.
"Хочу отметить, что в настоящий момент в подразделениях 25-й бригады (ВС Украины, - ред.) работают представители украинских СМИ. Отмечены "1+1", "ТСН", "5 канал", - рассказал Филипоненко на брифинге.
По его словам, украинские журналисты готовят серию репортажей по обвинению подразделений Народной милиции ЛНР в нарушении режима прекращения огня. По данным оборонного ведомства республики, данные сюжеты будут постановочные.
14 июня, 11:29"Пьянство и мародерство". Украинский политик рассказал о состоянии ВСУПьяный военный ВСУ расстрелял своих сослуживцев в Донбассе, заявили в самопровозглашенной ЛНР. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник прокомментировал инцидент, отметив, что подобное у украинских силовиков стало обыденностью.