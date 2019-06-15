Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала о причине массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.

По ее словам, инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду.

"Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку — об этом нигде не пишут. Ведь они же пришли к цыганам в дом", — сказала она НСН.

Деметр считает, что сельчане устроили самосуд, хотя причина конфликта "не стоила выеденного яйца". Она назвала массовую драку "безобразным поступком со всех сторон".

Ранее в УМВД по Пензенской области сообщили, что между жителями Чемодановки возник конфликт на бытовой почве, который перерос в драку. В группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что представители цыганской общины якобы приставали к дочерям местных жителей и это послужило причиной потасовки. В результате конфликта погиб один человек и несколько пострадали.

В пятницу вечером в Чемодановке прошел сход граждан, на котором губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов и заверил, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. Местные жители во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но потом разошлись и освободили дорогу. В селе под руководством губернатора создали оперативный штаб по стабилизации ситуации.