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РИА Новости

Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке

Вчера, 16:01
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© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала о причине массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
По ее словам, инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду.
"Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку — об этом нигде не пишут. Ведь они же пришли к цыганам в дом", — сказала она НСН.
Деметр считает, что сельчане устроили самосуд, хотя причина конфликта "не стоила выеденного яйца". Она назвала массовую драку "безобразным поступком со всех сторон".
Кадры задержания участников драки в селе Чемодановка под Пензой
Вчера, 12:20
Опубликовано видео задержания трех участников драки в Пензенской области
Ранее в УМВД по Пензенской области сообщили, что между жителями Чемодановки возник конфликт на бытовой почве, который перерос в драку. В группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что представители цыганской общины якобы приставали к дочерям местных жителей и это послужило причиной потасовки. В результате конфликта погиб один человек и несколько пострадали.
В пятницу вечером в Чемодановке прошел сход граждан, на котором губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов и заверил, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. Местные жители во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но потом разошлись и освободили дорогу. В селе под руководством губернатора создали оперативный штаб по стабилизации ситуации.
Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК, задержаны трое подозреваемых.
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Иван БелозерцевСледственный комитет РФПензенская областьПроисшествия
Популярные комментарии
то есть если цыган приставал к девушке - это нормально? Мадам считает, что это можно? И "некрасиво", что люди возмутились? Вообще история странная. Цыгане обычно не гадят там, где живут... видимо, их барон разучился управлять своим табором?
15 июня, 16:20
Наталья Бурова
319752313
Местным надоело, что их соседи воруют и торгуют наркотой, но против цыган не попрешь: тут же выскочат правозащитники с криками о национализме русского народа.
15 июня, 17:44
Naum Vygodsky
30900313
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