Стала известна дата похорон жертвы массовой драки в Пензенской области

ПЕНЗА, 15 июн - РИА Новости. Прощание с погибшим в результате массовой драки в селе Чемодановка вблизи Пензы намечено на воскресенье, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.

Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. В пятницу СУ СК РФ по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным минздрава области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК, задержаны трое подозреваемых, идет работа по задержанию других фигурантов.

"Похороны погибшего в результате конфликта пройдут завтра в Чемодановке", - сказала Черемушкина.

Губернатор области Иван Белозерцев в пятницу вечером посетил в Чемодановке семью погибшего, после чего сообщил, что власти региона возьмут на себя организацию его похорон и окажут любую другую помощь его родным.

В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором губернатор Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что сельчане во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.