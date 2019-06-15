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РИА Новости

Стала известна дата похорон жертвы массовой драки в Пензенской области

Вчера, 15:47
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ПЕНЗА, 15 июн - РИА Новости. Прощание с погибшим в результате массовой драки в селе Чемодановка вблизи Пензы намечено на воскресенье, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.
Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. В пятницу СУ СК РФ по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным минздрава области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК, задержаны трое подозреваемых, идет работа по задержанию других фигурантов.
Кадры задержания участников драки в селе Чемодановка под Пензой
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"Похороны погибшего в результате конфликта пройдут завтра в Чемодановке", - сказала Черемушкина.
Губернатор области Иван Белозерцев в пятницу вечером посетил в Чемодановке семью погибшего, после чего сообщил, что власти региона возьмут на себя организацию его похорон и окажут любую другую помощь его родным.
В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором губернатор Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что сельчане во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.
Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Белозерцев, ранее комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов.
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