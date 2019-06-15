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РИА Новости

В Одесской области сотни людей ищут пропавшую одиннадцатилетнюю девочку

Вчера, 15:44
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Сотни волонтеров, военные, сотрудники полиции и Госслужбы по ЧС ищут пропавшую на Украине в Одесской области 11-летнюю девочку, к поискам привлечена авиация из местного аэроклуба, сообщает в субботу главное управление полиции области.
Девочка пропала в Ивановском районе Одесской области. По информации полиции, 13 июня она пошла в танцевальный кружок. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.
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"В поисковых мероприятиях принимают участие поднятые по тревоге полицейские из пяти ближайших к Ивановке райотделов полиции, 100 военнослужащих национальной гвардии Украины, десятки работников Госслужбы по ЧС и более сотни волонтеров. Кроме того, осуществляются поиски с воздуха. К спецоперации были привлечены самолеты местного аэроклуба, борта которых оснащены видеокамерами", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, военнослужащие и волонтеры проверяют поля, посадки, овраги и заброшенные здания. На въезде в райцентр работают посты полиции, проводятся обыски и подворовые обходы.
По факту пропажи девочки возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от десяти до 15 лет или пожизненный срок.
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