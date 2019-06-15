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РИА Новости

РЭЦ обсудит с Китаем организацию взаимодействия среднего бизнеса

Вчера, 15:18
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАндрей Слепнев
Андрей Слепнев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Андрей Слепнев. Архивное фото
ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) ведёт переговоры с провинциями КНР по вопросу организации системного взаимодействия между представителями малого и среднего бизнеса двух стран, заявил в субботу генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев, выступая на V российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
"Что касается сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса, мы здесь видим огромный потенциал", - заявил Слепнев.
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По его словам, этот потенциал наблюдается прежде всего в сфере "сельскохозяйственной продукции, косметики, детских товаров, аудиовизуальной продукции, все, что касается спорта и отдыха, то здесь Россия действительно может предположить качественные недорогие экологически чистые товары, а китайские коллеги видят здесь большую перспективу".
"Мы со своей стороны готовы далее содействовать развитию контактов. Мы ведем переговоры с руководством заинтересованных провинций КНР по организации системного взаимодействия, у нас уже были контакты и будут еще", - добавил Слепнев.
РЭЦ, по его словам, рассчитывает, что сможет предложить качественную инфраструктуру, и это будет конкретный вклад в достижение целей, поставленных лидерами двух стран по выходу на товарооборот в 200 миллиардов долларов, что мы считаем абсолютно реализуемой задачей, учитывая их руководство и координацию".
Шестое российско-китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 15 по 19 июня, на общей площади более 86 тысяч квадратных метров разместились стенды свыше 1760 компаний из 74 стран и регионов, китайские предприятия в значительном большинстве – из 21 региона страны в Харбин приехали 1246 компаний. Российское участие тоже весомое – 137 предприятий из 18 субъектов Федерации представят свои товары и услуги на общей площади более 3,2 тысячи квадратных метров.
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