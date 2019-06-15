РЭЦ обсудит с Китаем организацию взаимодействия среднего бизнеса

ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) ведёт переговоры с провинциями КНР по вопросу организации системного взаимодействия между представителями малого и среднего бизнеса двух стран, заявил в субботу генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев, выступая на V российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.

"Что касается сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса, мы здесь видим огромный потенциал", - заявил Слепнев.

По его словам, этот потенциал наблюдается прежде всего в сфере "сельскохозяйственной продукции, косметики, детских товаров, аудиовизуальной продукции, все, что касается спорта и отдыха, то здесь Россия действительно может предположить качественные недорогие экологически чистые товары, а китайские коллеги видят здесь большую перспективу".

"Мы со своей стороны готовы далее содействовать развитию контактов. Мы ведем переговоры с руководством заинтересованных провинций КНР по организации системного взаимодействия, у нас уже были контакты и будут еще", - добавил Слепнев.

РЭЦ, по его словам, рассчитывает, что сможет предложить качественную инфраструктуру, и это будет конкретный вклад в достижение целей, поставленных лидерами двух стран по выходу на товарооборот в 200 миллиардов долларов, что мы считаем абсолютно реализуемой задачей, учитывая их руководство и координацию".