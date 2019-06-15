Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве. 9 июня 2019. Архивное фото

Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве. 9 июня 2019

КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь посетил мультихаб Spalah, где анонсировал подготовку законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский в субботу находится с рабочим визитом в Донецкой области.

На встрече с предпринимателями президент отметил, что малый и средний бизнес - это "кровь для организма страны".

"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", - цитирует Зеленского его пресс-служба. Президент сообщил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса. Зеленский также отметил важность развития инфраструктуры Донбасса.