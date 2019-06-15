Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса

КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь посетил мультихаб Spalah, где анонсировал подготовку законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский в субботу находится с рабочим визитом в Донецкой области.
На встрече с предпринимателями президент отметил, что малый и средний бизнес - это "кровь для организма страны".
"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", - цитирует Зеленского его пресс-служба. Президент сообщил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса. Зеленский также отметил важность развития инфраструктуры Донбасса.
"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - резюмировал он.
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