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РИА Новости

Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса

Вчера, 15:02
54924
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве. 9 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве. 9 июня 2019. Архивное фото
КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь посетил мультихаб Spalah, где анонсировал подготовку законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский в субботу находится с рабочим визитом в Донецкой области.
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На встрече с предпринимателями президент отметил, что малый и средний бизнес - это "кровь для организма страны".
"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", - цитирует Зеленского его пресс-служба. Президент сообщил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса. Зеленский также отметил важность развития инфраструктуры Донбасса.
"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - резюмировал он.
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Популярные комментарии
Квартал 95 на гастролях)))
15 июня, 15:13
Стас Титов
45110005
человек несколько ждней президент...пару раз поговорил с иностранцами и УЖЕ обеспечил иностранные инвестиции в ВОЮЮЩИЙ регион? актериша
15 июня, 16:22
Наталья Бурова
4140016
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