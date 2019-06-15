"Мисс Москва" впервые показала сына от экс-короля Малайзии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Фотография Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Фотография опубликована в инстаграме.

Мальчик появился на свет 21 мая, его назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

"Наша жизнь изменилась с появлением этого маленького человечка, который пришел в этот мир дарить любовь и быть любимым. Когда каждый начинает заботиться о другом больше, чем о самом себе, любовь перерастает в семью", — написала Воеводина под снимком.

Она также призналась, что для нее смысл жизни заключается в семье и детях.

Ранее Воеводина рассказала в соцсетях, что беременность стала самым важным и сложным периодом в ее жизни. Три месяца она провела в больницах со множеством осложнений.