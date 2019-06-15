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РИА Новости

"Мисс Москва" впервые показала сына от экс-короля Малайзии

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМисс Москва — 2015 Оксана Воеводина
Мисс Москва — 2015 Оксана Воеводина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Фотография опубликована в инстаграме.
Мальчик появился на свет 21 мая, его назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.
"Наша жизнь изменилась с появлением этого маленького человечка, который пришел в этот мир дарить любовь и быть любимым. Когда каждый начинает заботиться о другом больше, чем о самом себе, любовь перерастает в семью", — написала Воеводина под снимком.
Она также призналась, что для нее смысл жизни заключается в семье и детях.
Ранее Воеводина рассказала в соцсетях, что беременность стала самым важным и сложным периодом в ее жизни. Три месяца она провела в больницах со множеством осложнений.
Мисс Москва Оксана Воеводина (в центре), вторая вице-мисс Москва Орнелла Шигапова (справа), третья вице-мисс Москва Зарина Киргизова на конкурсе красоты Мисс Москва 2015
12 января, 08:00
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Мухаммад V женился на Оксане Воеводиной в ноябре прошлого года. До этого, в апреле, россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Через полтора месяца после свадьбы король отрекся от престола, после чего вернулся в родной штат Келантан.
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