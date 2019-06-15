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РИА Новости
Культура

Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

Вчера, 14:29
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевица MARUV выступает на музыкальной премии "Жара Music Awards" в Москве
Певица MARUV выступает на музыкальной премии Жара Music Awards в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет "Обозреватель".
Отмечается, что об этом один из журналистов спросил артистку перед ее сольным концертом в Киеве. Maruv попросила задать другой вопрос, но корреспондент повторил тот же.
"Так, все, пока всем", — сказала певица, развернулась и ушла, не закончив интервью с представителями других СМИ.
В феврале Maruv победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, однако отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ) "из-за кабальных условий". Она заявила, что не хочет выступать на песенном конкурсе с лозунгами и превращать выступление в промоакции украинских политиков.
В частности, договор обязывал певицу не общаться с прессой без согласования с НОТУ, выполнять любые ее требования, незамедлительно передать права на песню "и еще много чего абсурдного". При этом НОТУ даже не собиралась оказывать певице финансовую поддержку, организовывать промоушен или хотя бы помогать в оформлении визы.
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