МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет Певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет "Обозреватель".

Отмечается, что об этом один из журналистов спросил артистку перед ее сольным концертом в Киеве. Maruv попросила задать другой вопрос, но корреспондент повторил тот же.

"Так, все, пока всем", — сказала певица, развернулась и ушла, не закончив интервью с представителями других СМИ.

В феврале Maruv победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, однако отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ) "из-за кабальных условий". Она заявила, что не хочет выступать на песенном конкурсе с лозунгами и превращать выступление в промоакции украинских политиков.