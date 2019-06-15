Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T14:00Z
https://ria.ru/20190615/1555597671.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155560/24/1555602475_0:122:2971:1793_1036x0_80_0_0_61dd91d4e06170dbccc23946bac7da37.jpg
РИА Новости

Рахмон назвал важные направления сотрудничества стран-членов СВМДА

Вчера, 14:00
1481
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон во время церемонии приветствия глав делегаций государств, принимающих участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время церемонии приветствия глав делегаций государств, принимающих участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время церемонии приветствия глав делегаций государств, принимающих участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019
ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. Окружающая среда и изменение климата являются важными направлениями для сотрудничества стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
"Стихийные бедствия ежегодно наносят огромный ущерб экономике наших стран. В этой связи мы предлагаем разработать эффективные механизмы оказания всесторонней помощи странам, страдающим от стихийных бедствий", - заявил он на саммите СВМДА в Душанбе.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 октября 2017
Вчера, 10:32
Рахмон рассказал об угрозах безопасности в регионе и мире
По словам Рахмона, в силу своих географических особенностей Таджикистан, 93% территории которого занимают горы, также остается уязвимым перед лицом разрушительных последствий стихийных бедствий, которые ежегодно приводят к значительному материальному ущербу и человеческим жертвам.
"В Таджикистане за последние 40 лет исчезло более тысячи ледников, что в свою очередь отрицательно сказывается на ключевых сегментах национальной экономики — гидроэнергетике, сельском хозяйстве, промышленности", - сообщил Рахмон.
Он отметил, что продолжение процесса быстрого таяния ледников отрицательно влияет на объемы водных ресурсов Центральной Азии, более 60% которых формируется на территории Таджикистана, что создает дополнительные препятствия на пути реализации целей устойчивого развития.
"В Центральной Азии водные ресурсы являются ключевым компонентом социально-экономического развития и экологического оздоровления региона и в этой связи, достижение целей устойчивого развития в регионе возможно только путем рационального использования водных ресурсов, сокращения потерей и их сбережения для будущих поколений", - сказал Рахмон.
600001
Обсудить 0
СВМДАЭмомали РахмонАзияВ мире
Рекомендуем
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Вид на порт в Анталье
Российские туристы пострадали в ДТП в Турции
Лента
новостей
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала "Чернобыль"
Выступление кабаре-дуэта Академия
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню мира в Чеченской Республике, в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. 16 апреля 2019
Кадыров: за инцидентом на границе с Дагестаном стоят "отдельные личности"
На месте ДТП в Воронежской области, 15.06.2019
В ДТП под Воронежем погибли восемь человек
Система распознавания лиц
Почему банки убеждают нас сдавать биометрию
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с семьей пострадавших в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области
Дело о драке в Пензенской области переквалифицировали на статью об убийстве
Место подземного пожара в Киселевском городском округе Кемеровской области
Жителей Киселевска, просивших убежища в Канаде из-за экологии, переселят
В Ленинградской области грузовик въехал в остановку
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Медведчук рассказал "самый страшный" факт о Зеленском
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния