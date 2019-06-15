Рахмон назвал важные направления сотрудничества стран-членов СВМДА

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время церемонии приветствия глав делегаций государств, принимающих участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время церемонии приветствия глав делегаций государств, принимающих участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019

ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. Окружающая среда и изменение климата являются важными направлениями для сотрудничества стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Стихийные бедствия ежегодно наносят огромный ущерб экономике наших стран. В этой связи мы предлагаем разработать эффективные механизмы оказания всесторонней помощи странам, страдающим от стихийных бедствий", - заявил он на саммите СВМДА в Душанбе.

По словам Рахмона, в силу своих географических особенностей Таджикистан, 93% территории которого занимают горы, также остается уязвимым перед лицом разрушительных последствий стихийных бедствий, которые ежегодно приводят к значительному материальному ущербу и человеческим жертвам.

"В Таджикистане за последние 40 лет исчезло более тысячи ледников, что в свою очередь отрицательно сказывается на ключевых сегментах национальной экономики — гидроэнергетике, сельском хозяйстве, промышленности", - сообщил Рахмон.

Он отметил, что продолжение процесса быстрого таяния ледников отрицательно влияет на объемы водных ресурсов Центральной Азии, более 60% которых формируется на территории Таджикистана, что создает дополнительные препятствия на пути реализации целей устойчивого развития.