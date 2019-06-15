Участники СВМДА обеспокоены перспективами гонки вооружений в космосе

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Участники Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) обеспокоены возможностью гонки вооружений в космическом пространстве, говорится в декларации пятого саммита СВМДА.

"Мы отмечаем обеспокоенность по поводу перспективы размещения оружия в космосе и гонки вооружений в космическом пространстве", - указано в документе, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

Участники совещания признают, что переговоры о заключении международного соглашения по предотвращению гонки вооружений в космосе остаются важной темой в повестке дня Конференции по разоружению, этот многосторонний форум играет первостепенную роль в переговорах о подобном соглашении.

Стороны также отметили, что приветствуют обсуждение дальнейших практических мер по предотвращению гонки вооружений в космосе, проведенное в 2018–2019 годах Группой правительственных экспертов ООН.

Кроме того, в декларации участники СВМДА подчеркнули, что распространение химического и биологического оружия и средств их доставки представляет угрозу международному миру и безопасности, призвав всех выполнить свои обязательства в сфере разоружения и нераспространения.

"В этой связи жизненно важно предотвратить попытки террористических и криминальных групп получить химическое, биологическое и радиологическое оружие, средства их доставки и связанные с ними материалы. Многосторонние усилия по снижению данной угрозы должны всячески поощряться", - говорится в декларации.

Государства-участники, являющиеся сторонами конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), подтвердили и свою приверженность укреплению этой конвенции.

В качестве одной из наиболее эффективных мер по ликвидации питательной среды для терроризма и экстремизма в декларации названо "обеспечение всеохватывающего и устойчивого экономического роста и процветания, а также искоренение бедности и неграмотности".

Участники подчеркнули необходимость продолжения диалога и сотрудничества для принятия мер в этом направлении.

"Мы призываем к облегчению доступа к рынкам, недопущению дискриминации в торговле, увеличению национального и международного финансирования сельского хозяйства, совершенствованию рынков сельскохозяйственной продукции для обеспечения прямого доступа производителей и развития сельских районов; продвижению устойчивого сельскохозяйственного производства и принятию мер по обеспечению усиленной продовольственной безопасности для всех, особенно в Азии", - отмечено в документе.

Также в декларации подчёркнуто, что ни при каких обстоятельствах люди не могут быть лишены своих собственных средств к существованию и развитию, участники акцентируют внимание на том, что никакие незаконные ограничительные меры не должны вводиться против любого государства-участника.

Также члены СВМДА высоко оценили вклад государств-участников в обеспечение энергетической безопасности. "Мы признаем существенный потенциал различных энергетических ресурсов в регионе СВМДА, включая возобновляемые и экологически безопасные источники энергии. Принимая во внимание взаимозависимость двусторонних и многосторонних обязательств в соответствующих сферах, мы всецело поощряем сотрудничество в разработке и внедрении технологий с низким уровнем выбросов и технологий использования возобновляемых источников энергии, передачу опыта и технологий, особенно развитыми странами развивающимся странам", - заявлено в декларации.