Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T13:36Z
https://ria.ru/20190615/1555597249.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155536/24/1555362478_0:267:2560:1707_1036x0_80_0_0_04db6bfddd0d082eaed94a8d759abda4.jpg
РИА Новости

Участники СВМДА обеспокоены перспективами гонки вооружений в космосе

Вчера, 13:36
295
© Фото : РоскомосВыход в открытый космос
Выход в открытый космос
© Фото : Роскомос
Выход в открытый космос . Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Участники Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) обеспокоены возможностью гонки вооружений в космическом пространстве, говорится в декларации пятого саммита СВМДА.
"Мы отмечаем обеспокоенность по поводу перспективы размещения оружия в космосе и гонки вооружений в космическом пространстве", - указано в документе, опубликованном в субботу на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
5 июня, 19:44
Россия и Китай выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе
Участники совещания признают, что переговоры о заключении международного соглашения по предотвращению гонки вооружений в космосе остаются важной темой в повестке дня Конференции по разоружению, этот многосторонний форум играет первостепенную роль в переговорах о подобном соглашении.
Стороны также отметили, что приветствуют обсуждение дальнейших практических мер по предотвращению гонки вооружений в космосе, проведенное в 2018–2019 годах Группой правительственных экспертов ООН.
Кроме того, в декларации участники СВМДА подчеркнули, что распространение химического и биологического оружия и средств их доставки представляет угрозу международному миру и безопасности, призвав всех выполнить свои обязательства в сфере разоружения и нераспространения.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018
5 октября 2018, 13:46
Путин и Моди выразили обеспокоенность возможной гонкой вооружения в космосе
"В этой связи жизненно важно предотвратить попытки террористических и криминальных групп получить химическое, биологическое и радиологическое оружие, средства их доставки и связанные с ними материалы. Многосторонние усилия по снижению данной угрозы должны всячески поощряться", - говорится в декларации.
Государства-участники, являющиеся сторонами конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), подтвердили и свою приверженность укреплению этой конвенции.
В качестве одной из наиболее эффективных мер по ликвидации питательной среды для терроризма и экстремизма в декларации названо "обеспечение всеохватывающего и устойчивого экономического роста и процветания, а также искоренение бедности и неграмотности".
Участники подчеркнули необходимость продолжения диалога и сотрудничества для принятия мер в этом направлении.
"Мы призываем к облегчению доступа к рынкам, недопущению дискриминации в торговле, увеличению национального и международного финансирования сельского хозяйства, совершенствованию рынков сельскохозяйственной продукции для обеспечения прямого доступа производителей и развития сельских районов; продвижению устойчивого сельскохозяйственного производства и принятию мер по обеспечению усиленной продовольственной безопасности для всех, особенно в Азии", - отмечено в документе.
Также в декларации подчёркнуто, что ни при каких обстоятельствах люди не могут быть лишены своих собственных средств к существованию и развитию, участники акцентируют внимание на том, что никакие незаконные ограничительные меры не должны вводиться против любого государства-участника.
Также члены СВМДА высоко оценили вклад государств-участников в обеспечение энергетической безопасности. "Мы признаем существенный потенциал различных энергетических ресурсов в регионе СВМДА, включая возобновляемые и экологически безопасные источники энергии. Принимая во внимание взаимозависимость двусторонних и многосторонних обязательств в соответствующих сферах, мы всецело поощряем сотрудничество в разработке и внедрении технологий с низким уровнем выбросов и технологий использования возобновляемых источников энергии, передачу опыта и технологий, особенно развитыми странами развивающимся странам", - заявлено в декларации.
Также стороны подтвердили "готовность к сотрудничеству для обеспечения доступности и рационального использования водных ресурсов, а также санитарии для всех в интересах достижения соответствующих Целей и задач устойчивого развития, связанных с водными ресурсами".
Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Вчера, 13:28
Участники СВМДА подтвердили поддержку иранской ядерной сделки
100000
Обсудить 0
СВМДААзияВ мире
Рекомендуем
В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
РИА
Новости
Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Участники СВМДА подтвердили поддержку иранской ядерной сделки
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол России в США рассказал, как улучшить отношения между странами
Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Страны СВМДА выступили за широкий диалог культур и цивилизаций
Лента
новостей
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время церемонии приветствия глав делегаций государств, принимающих участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019
Рахмон назвал важные направления сотрудничества стран-членов СВМДА
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации
Пензенский губернатор анонсировал проверки после конфликта в Чемодановке
Здание Капитолия в Вашингтоне
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Заседание правительства России
Сроки принятия законов по бюджетному процессу могут скорректировать
Задержание участников драки в Пензенской области. 15 июня 2019
В пензенской Чемодановке после массовой драки создадут отделение полиции
Корвет Бойкий и корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 в Балтийске
Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Главы МИД России и Южной Кореи обсудят корейское урегулирование
Здание парламента Молдавии
Замглавы генерального инспектората полиции Молдавии ушел в отставку
Сергей Кириенко
Кириенко направил приветствие участникам конкурса "Цифровой прорыв"
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон заявил о преодолении кризиса в Молдавии
Крым
Цекало и Лолите напомнили о шутке про Крым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния