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РИА Новости

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Вчера, 13:19
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА), соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства в субботу.
Ранее заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций. Согласно украинскому законодательству, глава областной государственной администрации назначается или освобождается от должности указом президента по решению правительства.
Согласно документам, врио главы Одесской областной госадминистрации назначена Светлана Шаталова. Врио главы Полтавской ОГА назначен Олег Пругло.
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