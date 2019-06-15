МВД установило 12 участников массовой драки в Пензенской области

ПЕНЗА, 15 июн - РИА Новости. Установлены 12 участников массовой драки в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в результате которой погиб один человек и несколько пострадали, сообщила пресс-служба губернатора региона со ссылкой на врио начальника УМВД по области Вадима Ковтуна.

Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. В пятницу СУ СК РФ по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным минздрава области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК, задержаны трое подозреваемых, идет работа по задержанию других фигурантов.

"Врио начальника УМВД РФ по Пензенской области Вадим Ковтун сообщил, что 12 человек опознаны как участники массовой драки, в результате которой погиб один человек", - говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба областного УМВД, операция по установлению местонахождения и задержанию причастных к конфликту в Чемодановке проводилась полицейскими в Шемышейском районе Пензенской области при помощи сотрудников УФСБ, Росгвардии и СК.

В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором губернатор области Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что сельчане во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации. По словам Белозерцева, ситуация в Чемодановке взята под контроль.

Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, ранее комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов.