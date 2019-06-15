Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T13:11Z
https://ria.ru/20190615/1555596653.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155182/16/1551821695_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_008249da1c2cf2794cb4397d5c9b3777.jpg
РИА Новости

В Крыму оценили слова Шредера о законности присоединения полуострова

Вчера, 13:11
19144
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение полуострова с Россией было совершенно законным.
По словам Шредера, "Крым — давняя русская территория", его передача Украинской ССР была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной, а воссоединение с Россией соответствовало воле его населения.
"Нас радует, когда звучат трезвые голоса адекватных политиков с большой буквы, имеющих серьезный политический вес", — сказал Ганжара в комментарии RT.
По его словам, подобные сигналы демонстрируют очередную победу в представлении образа Крыма на международной арене.
Ганжара также отметил, что высказывать подобные суждения могут позволить себе только люди, не зависящие от официальной позиции ЕС, хотя эту точку зрения разделяют многие европейские политики.
"В силу официальной позиции, навязанной Брюсселем и Вашингтоном, люди не могут свободно выражать свои мысли", — подчеркнул парламентарий.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Вчера, 11:34
Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
198633114
Обсудить 8
Герхард ШредерВ мире
Популярные комментарии
Я думаю, любого западного политика поставь во главе "Роснефти" он и не такое скажет.
15 июня, 13:40
SSanovich
15100013
Рекомендуем
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
Лента
новостей
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
Вид на порт в Анталье
Российские туристы пострадали в ДТП в Турции
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала "Чернобыль"
Выступление кабаре-дуэта Академия
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
На месте ДТП в Воронежской области, 15.06.2019
В ДТП под Воронежем погибли восемь человек
Певица MARUV выступает на музыкальной премии Жара Music Awards в Москве
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономики
Берег острова Шикотан со стороны Южно-Курильского пролива. Архивное фото
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Место подземного пожара в Киселевском городском округе Кемеровской области
Жителей Киселевска, просивших убежища в Канаде из-за экологии, переселят
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния