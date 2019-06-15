В Крыму оценили слова Шредера о законности присоединения полуострова

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение полуострова с Россией было совершенно законным.

По словам Шредера , "Крым — давняя русская территория", его передача Украинской ССР была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной, а воссоединение с Россией соответствовало воле его населения.

"Нас радует, когда звучат трезвые голоса адекватных политиков с большой буквы, имеющих серьезный политический вес", — сказал Ганжара в комментарии RT.

По его словам, подобные сигналы демонстрируют очередную победу в представлении образа Крыма на международной арене.

Ганжара также отметил, что высказывать подобные суждения могут позволить себе только люди, не зависящие от официальной позиции ЕС, хотя эту точку зрения разделяют многие европейские политики.

"В силу официальной позиции, навязанной Брюсселем и Вашингтоном, люди не могут свободно выражать свои мысли", — подчеркнул парламентарий.