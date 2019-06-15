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РИА Новости

Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией

Вчера, 05:10
120474
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным, пишет Bild.
По словам Шредера, "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер
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"В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так", — подчеркнул бывший канцлер.

Он добавил, что воссоединение полуострова с Россией было выполнено абсолютно законно с юридической точки зрения и соответствовало воле населения полуострова, так что считать это "агрессией" со стороны России совершенно неправильно.
Кроме того, Шредер призвал Украину прекратить боевые действия в Донбассе и выполнить Минские соглашения, а также высказался за отмену антироссийских санкций.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Герхард ШредерРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Бесстрашный человек — этот Шредер: его же теперь занесут на сайт "Миротворец" и больше никогда не пустят на Украину, а такие значимые люди нашего времени, как Климкин и Порошенко, больше никогда не будут здороваться с ним за руку. Как жить-то теперь ему без этого?..
15 июня, 05:31
Себекхотеп III
1838210010
просто возмутительно. он у нас уже давно на зарплате сидит, а высказался только спустя 5 лет. нужно пайку то ему урезать.
15 июня, 05:48
ААлексей
4936406133
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