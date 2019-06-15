Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным, пишет Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным, пишет Bild

По словам Шредера, "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.

"В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так", — подчеркнул бывший канцлер.

Он добавил, что воссоединение полуострова с Россией было выполнено абсолютно законно с юридической точки зрения и соответствовало воле населения полуострова, так что считать это "агрессией" со стороны России совершенно неправильно.

Кроме того, Шредер призвал Украину прекратить боевые действия в Донбассе и выполнить Минские соглашения, а также высказался за отмену антироссийских санкций.