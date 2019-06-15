Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СК

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин передал расследование дела об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СК РФ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. В пятницу СУСК по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным минздрава области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации. СК расследует уголовное дело, в рамках которого в полицию были доставлены свыше 170 человек, в том числе трое подозреваемых задержаны.

"В целях наиболее полного, объективного и оперативного расследования председатель СК РФ принял решение о передаче уголовного дела об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СК РФ", - приводятся слова Петренко на сайте ведомства.

На место направили опытных экспертов-криминалистов центрального аппарата ведомства.

Бастрыкин поручил оперативно установить все причины произошедшего, а также предпосылки к случившемуся. Также глава ведомства потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников органов правопорядка и профилактики, игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей и не предпринявших мер по стабилизации обстановки. Попустительство каждого ответственного лица получит жесткую правовую оценку.

Следователям удалось установить личности всех участников конфликта. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов работают над тем, чтобы определить, кто виновен в случившемся. Трое фигурантов дела задержаны.