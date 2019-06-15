Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T15:16Z
https://ria.ru/20190615/1555596105.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СК

Вчера, 12:37
903
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин передал расследование дела об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СК РФ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. В пятницу СУСК по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным минздрава области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации. СК расследует уголовное дело, в рамках которого в полицию были доставлены свыше 170 человек, в том числе трое подозреваемых задержаны.
Кадры задержания участников драки в селе Чемодановка под Пензой
Вчера, 12:20
Опубликовано видео задержания трех участников драки в Пензенской области
"В целях наиболее полного, объективного и оперативного расследования председатель СК РФ принял решение о передаче уголовного дела об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СК РФ", - приводятся слова Петренко на сайте ведомства.
На место направили опытных экспертов-криминалистов центрального аппарата ведомства.
Бастрыкин поручил оперативно установить все причины произошедшего, а также предпосылки к случившемуся. Также глава ведомства потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников органов правопорядка и профилактики, игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей и не предпринявших мер по стабилизации обстановки. Попустительство каждого ответственного лица получит жесткую правовую оценку.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
Вчера, 12:30
Пензенские власти оценили ситуацию в Чемодановке после конфликта
Следователям удалось установить личности всех участников конфликта. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов работают над тем, чтобы определить, кто виновен в случившемся. Трое фигурантов дела задержаны.
"Идет работа по задержанию других фигурантов, в ближайшее время следствием будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения", - сказала Петренко.
412011
Обсудить 0
Массовая драка в Пензенской областиСледственный комитет РФПензенская областьПроисшествия
Рекомендуем
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
Пензенские власти оценили ситуацию в Чемодановке после конфликта
РИА
Новости
Задержание участников драки в Пензенской области. 15 июня 2019
В пензенской Чемодановке после массовой драки создадут отделение полиции
Кадры задержания участников драки в селе Чемодановка под Пензой
Опубликовано видео задержания трех участников драки в Пензенской области
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
Лента
новостей
МВД установило 12 участников массовой драки в Пензенской области
Группа полицейских выехала из Москвы в Чемодановку из-за массовой драки
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов раскритиковал банки Китая за задержки по счетам юрлиц из России
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с семьей пострадавших в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области
Дело о драке в Пензенской области переквалифицировали на статью об убийстве
По делу о драке в Пензенской области задержали более 170 человек
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Правительство одобрило законопроект о службе в органах внутренних дел
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
Пензенский губернатор пообещал помочь развитию Чемодановки
Международный аэропорт Краснодар
Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Ряд сторонников Демократической партии Молдавии покинули страну
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния