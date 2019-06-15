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РИА Новости

Набиуллина: банки ряда стран хотят подключиться к российскому аналогу SWIFT

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Евгений БиятовЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
СКОЛКОВО, 15 июн - РИА Новости. Банки нескольких стран собираются стать участниками российского аналога SWIFT, уже есть тестовые подключения, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на студенческой конференции Россия-ЕС в Сколково.
"Постоянно раздаются угрозы, что та или иная страна, включая Россию, может быть отключена от SWIFT, поэтому, безусловно, нашей реакцией было развитие собственной системы. Мы ее активно стали развивать после 2014 года и создали систему передачи финансовых сообщений. На наш взгляд, она достаточно удобна, потому что действует на тех же стандартах, что и SWIFT, поэтому тем, кто к ней подключается, не надо полностью перестраивать свои внутренние системы, они могут работать в удобных стандартах. Внутри России уже сейчас передача этих финансовых сообщений она активно используется, около 18%, поэтому банки могут выбирать, какую систему использовать, и, если возникнут риски, быстро переключиться на эту систему передачи финансовых сообщений", - сказала глава регулятора.
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"Кстати, к ней могут подключаться не только банки, но и крупные предприятия, если хотят напрямую подключаться, и уже такое подключение есть. Она открыта для внешнего подключения, мы ее развиваем для наших партнеров по торговле, если они хотят подключаться, и уже такая работа идет, банки нескольких стран собираются подключаться, уже тестовые подключения есть. Мы считаем, что она будет развиваться", - отметила Набиуллина.
Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была создана Банком России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться.
В конце апреля директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина говорила, что регулятор заключил соглашения с двумя нерезидентами по участию в системе передачи финансовых сообщений, еще с пятью ведет переговоры.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах.
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