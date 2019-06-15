Пензенские власти оценили ситуацию в Чемодановке после конфликта

ПЕНЗА, 15 июн - РИА Новости. Ситуация в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, где в результате драки погиб один человек и несколько пострадали, остается стабильной, заявил губернатор области Иван Белозерцев.

Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. В пятницу СУСК по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным минздрава области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации. СК расследует уголовное дело, в рамках которого в полицию были доставлены свыше 170 человек, в том числе трое подозреваемых задержаны.

"Закончили штаб по ситуации в Чемодановке вместе с инициативными жителями села. Ситуация стабильная. Подозреваемые задержаны", - написал в субботу Белозерцев в своем аккаунте в Instagram

При этом он призвал население не поддаваться на провокации и пользоваться информацией из достоверных источников.

"На что хочу внимание обратить. На то, что пользуясь ситуацией, десятки фейков распространяют информацию, не соответствующую действительности, запугивая наших граждан - сегодня ночью мне пришло много таких сообщений. Доверяйте только проверенным источникам, не позволяйте себя обманывать", - отметил глава региона.

В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что сельчане во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации. По словам Белозерцева, ситуация в Чемодановке взята под контроль.