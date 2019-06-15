Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T12:30Z
https://ria.ru/20190615/1555595863.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155559/44/1555594433_0:219:896:723_1036x0_80_0_0_a43e53bb6e2bfd9f7430e38c10c3e53f.jpg
РИА Новости

Пензенские власти оценили ситуацию в Чемодановке после конфликта

Вчера, 12:30
8055
© Фото : Instagram аккаунт губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
© Фото : Instagram аккаунт губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
ПЕНЗА, 15 июн - РИА Новости. Ситуация в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, где в результате драки погиб один человек и несколько пострадали, остается стабильной, заявил губернатор области Иван Белозерцев.
Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. В пятницу СУСК по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным минздрава области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации. СК расследует уголовное дело, в рамках которого в полицию были доставлены свыше 170 человек, в том числе трое подозреваемых задержаны.
"Закончили штаб по ситуации в Чемодановке вместе с инициативными жителями села. Ситуация стабильная. Подозреваемые задержаны", - написал в субботу Белозерцев в своем аккаунте в Instagram.
При этом он призвал население не поддаваться на провокации и пользоваться информацией из достоверных источников.
"На что хочу внимание обратить. На то, что пользуясь ситуацией, десятки фейков распространяют информацию, не соответствующую действительности, запугивая наших граждан - сегодня ночью мне пришло много таких сообщений. Доверяйте только проверенным источникам, не позволяйте себя обманывать", - отметил глава региона.
Кадры задержания участников драки в селе Чемодановка под Пензой
Вчера, 12:20
Опубликовано видео задержания трех участников драки в Пензенской области
В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что сельчане во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации. По словам Белозерцева, ситуация в Чемодановке взята под контроль.
Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, ранее комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
14 июня, 21:27
Пензенский губернатор прокомментировал драку в селе Чемодановка
40451418
Обсудить 0
Массовая драка в Пензенской областиИван БелозерцевПензенская областьПроисшествия
Рекомендуем
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
РИА
Новости
Кадры задержания участников драки в селе Чемодановка под Пензой
Опубликовано видео задержания трех участников драки в Пензенской области
МВД установило 12 участников массовой драки в Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
Пензенский губернатор прокомментировал драку в селе Чемодановка
Лента
новостей
Задержание участников драки в Пензенской области. 15 июня 2019
В пензенской Чемодановке после массовой драки создадут отделение полиции
По делу о драке в Пензенской области задержали более 170 человек
Стала известна дата похорон жертвы массовой драки в Пензенской области
Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СК
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с семьей пострадавших в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области
Дело о драке в Пензенской области переквалифицировали на статью об убийстве
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
В Пензенской области умер один из пострадавших в ходе массовой драки
Капсульный отель Aerosleep в аэропорту Пулково
Российские туристы рассказали, чем хороши капсульные отели
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала "Чернобыль"
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
Пензенский губернатор призвал к мирному решению конфликта в Чемодановке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния