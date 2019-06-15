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РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств сельхозпроизводителям в Забайкалье

Вчера, 12:15
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаседание правительства РФ
Заседание правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заседание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил законопроект о выделении 820,9 миллиона рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края в качестве компенсации ущерба, причиненного природными пожарами в апреле 2019 года, соответствующее решение опубликовано на сайте кабинета министров.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в решении правительства.
Участки домов в поселке Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края, разрушенных после степных пожаров 19 апреля 2019
13 июня, 12:47
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Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. В результате степных пожаров 19-20 апреля в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья огнем было уничтожено 156 жилых посещений.
Президентом России Владимиром Путиным в апреле был подписан указ о мерах по ликвидации природных пожаров в Забайкалье, согласно которому до 15 июня власти должны выплатить компенсации за утрату поголовья скота, сельхозтехники, кормов, лечение, утилизацию погибших животных, до 15 октября - восстановить объекты энергетики и ЖКХ, социнфраструктуры, чабанские стоянки, поврежденные стихией мосты.
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Забайкальский крайРоссияОбщество
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