Правительство одобрило выделение средств сельхозпроизводителям в Забайкалье

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил законопроект о выделении 820,9 миллиона рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края в качестве компенсации ущерба, причиненного природными пожарами в апреле 2019 года, соответствующее решение опубликовано на сайте кабинета министров.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в решении правительства.

Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. В результате степных пожаров 19-20 апреля в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья огнем было уничтожено 156 жилых посещений.