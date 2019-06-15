В Ленинградской области грузовик въехал в остановку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Один человек пострадал при наезде грузового автомобиля на остановку общественного транспорта во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Около 09:55 (в субботу) на 26 километре автодороги Парголово - Огоньки водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил касательное столкновение с автобусом №555. От удара грузовик совершил выезд на остановку общественного транспорта", - сказано в сообщении.
В результате ДТП пострадал один пешеход - мужчина, он получил легкие повреждения. Проводится проверка.