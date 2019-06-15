Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины

"В качестве нашей работы по развитию региона Ближнего Востока и в особенности наращивания потенциала народов Палестины Бахрейн готов сделать все возможное в партнерстве с Соединенными Штатами Америки для того, чтобы повысить их ресурсы и позволить им стать эффективными и способными членами в достижении мира и процветания, что в свою очередь повлечёт повышение инвестиций и рост благосостояния народа", - заявил он на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).