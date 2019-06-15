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РИА Новости

Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины

Вчера, 11:54
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГлава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа
Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа
© РИА Новости / Антон Денисов
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Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 15 июн – РИА Новости. Бахрейн готов вместе с США работать над повышением благосостояния населения Палестины, заявил глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа.
"В качестве нашей работы по развитию региона Ближнего Востока и в особенности наращивания потенциала народов Палестины Бахрейн готов сделать все возможное в партнерстве с Соединенными Штатами Америки для того, чтобы повысить их ресурсы и позволить им стать эффективными и способными членами в достижении мира и процветания, что в свою очередь повлечёт повышение инвестиций и рост благосостояния народа", - заявил он на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
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На саммите СВМДА ожидается участие 27 стран (Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка) и 13 наблюдателей (Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония, а также ООН, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, ОБСЕ, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран).
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МИД БахрейнаСВМДАБахрейнПалестинаСШАВ мире
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