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РИА Новости

В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США

Вчера, 11:39
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Палестина не примет план урегулирования палестино-израильского конфликта администрации США, палестинцы не хотят жить в "золотой клетке", они хотят свободы и мира, заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
"Так называемая "сделка века" администрации США в действительности является нарушением наших прав. Нас лишили независимости, прав и правосудия. Палестина не может иметь такое будущее. Мы боролись в течение такого длительного времени не для того, чтобы жить в золотой клетке. Мы хотим свободы, мы не хотим условной свободы", - заявил он, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
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Министр подчеркнул, что народу Палестина нужна "суверенность, а не ограниченная автономность, нам нужны мир и мирное сосуществование, а не доминирование и подавление".
"Народ Палестины и его руководство не примут ни одного плана или сделки, которые не соответствуют международным нормам, уставу, резолюциям ООН. Такая сделка никогда не сможет достичь комплексного и долгосрочного мира на Ближнем Востоке, если она не соответствует и не отвечает правам народа Палестины", - добавил аль-Малики, отметив, что первоочередными такими правами являются право на самоопределение, независимую Палестину с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.
Министр отметил, что руководство Палестины продолжит делать все возможное для выполнения резолюций ООН.
США планируют представить план ближневосточного урегулирования, также известный как "сделка века", на экономическом форуме в Бахрейне 25 июня. Палестина намерена бойкотировать форум после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда американское посольство. Вашингтон начал разработку мирной инициативы два года назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.
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28 мая, 14:20
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ПалестинаСШАИзраильВ мире
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