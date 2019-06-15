В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США

ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Палестина не примет план урегулирования палестино-израильского конфликта администрации США, палестинцы не хотят жить в "золотой клетке", они хотят свободы и мира, заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

"Так называемая "сделка века" администрации США в действительности является нарушением наших прав. Нас лишили независимости, прав и правосудия. Палестина не может иметь такое будущее. Мы боролись в течение такого длительного времени не для того, чтобы жить в золотой клетке. Мы хотим свободы, мы не хотим условной свободы", - заявил он, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Министр подчеркнул, что народу Палестина нужна "суверенность, а не ограниченная автономность, нам нужны мир и мирное сосуществование, а не доминирование и подавление".

"Народ Палестины и его руководство не примут ни одного плана или сделки, которые не соответствуют международным нормам, уставу, резолюциям ООН. Такая сделка никогда не сможет достичь комплексного и долгосрочного мира на Ближнем Востоке, если она не соответствует и не отвечает правам народа Палестины", - добавил аль-Малики, отметив, что первоочередными такими правами являются право на самоопределение, независимую Палестину с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

Министр отметил, что руководство Палестины продолжит делать все возможное для выполнения резолюций ООН.