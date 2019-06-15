В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции

Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019

ПЕКИН, 15 июн - РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к звонку об экстрадиции, которая вызвала многотысячные акции протеста и привела к столкновениям полиции с протестующими.

"После изучения вопроса на протяжении последних двух дней, я объявляю, что мы приостанавливаем поправку", - заявила на пресс-конференции Лэм, слова которой приводит газета South China Morning Post

Она отметила, что рассмотрение поправки во втором чтении будет приостановлено и пока никакой конкретной даты, когда оно будет возобновлено, не установлено.

"Многие были разочарованы и огорчены. Я также огорчена и чувствую сожаление. Мы искренне принимаем критику и исправимся", - добавила Лэм.

В среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими.