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РИА Новости

В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции

Вчера, 11:35
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© REUTERS / Tyrone SiuАкция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 15 июн - РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к звонку об экстрадиции, которая вызвала многотысячные акции протеста и привела к столкновениям полиции с протестующими.
"После изучения вопроса на протяжении последних двух дней, я объявляю, что мы приостанавливаем поправку", - заявила на пресс-конференции Лэм, слова которой приводит газета South China Morning Post.
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Она отметила, что рассмотрение поправки во втором чтении будет приостановлено и пока никакой конкретной даты, когда оно будет возобновлено, не установлено.
"Многие были разочарованы и огорчены. Я также огорчена и чувствую сожаление. Мы искренне принимаем критику и исправимся", - добавила Лэм.
В среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими.
Глава полиции Гонконга назвал столкновения "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается другого выбора, как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. В результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека в возрасте от 15 до 66 лет, полиция арестовала 11 человек за беспорядки.
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