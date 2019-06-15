Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным.

При этом он подчеркнул, что ожидать подобных заявлений от членов "либеральной евроэлиты" не стоит, поскольку для них такое высказывание является недопустимым. По словам Пушкова, признание Крыма российским для них будет чревато потерей карьеры.