Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным.
Ранее в интервью Bild Шредер отметил, что "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.
"Шредер сказал о Крыме то, что признают многие политики на Западе, — как бывшие, так и действующие — от Жискар д’Эстена до Меланшона и Сальвини", — написал сенатор в твиттере.
При этом он подчеркнул, что ожидать подобных заявлений от членов "либеральной евроэлиты" не стоит, поскольку для них такое высказывание является недопустимым. По словам Пушкова, признание Крыма российским для них будет чревато потерей карьеры.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.