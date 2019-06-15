Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году

ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в 2022 году, шестая встреча министров стран - в 2020 году, говорится в итоговой декларации, принятой по итогам саммита в Душанбе.

В документе отмечается, что председательствующий Таджикистан в тесном взаимодействии с другими государствами-участниками и наблюдателями предпримет все усилия, чтобы вывести сотрудничество в рамках СВМДА и его развитие на более высокий уровень, и все страны намерены сказывать содействие в этом.