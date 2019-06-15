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РИА Новости

Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году

Вчера, 11:27
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом пленарного заседания глав делегаций государств и международных организаций
Президент РФ Владимир Путин перед началом пленарного заседания глав делегаций государств и международных организаций
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в 2022 году, шестая встреча министров стран - в 2020 году, говорится в итоговой декларации, принятой по итогам саммита в Душанбе.
В документе отмечается, что председательствующий Таджикистан в тесном взаимодействии с другими государствами-участниками и наблюдателями предпримет все усилия, чтобы вывести сотрудничество в рамках СВМДА и его развитие на более высокий уровень, и все страны намерены сказывать содействие в этом.
"Мы договорились провести шестую встречу министров иностранных дел СВМДА в 2020 году и шестой саммит СВМДА в 2022 году", - говорится в декларации.
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