Ливан намерен отстаивать свои территории при определении границ с Израилем

БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Ливан намерен отстаивать свои морские и сухопутные территории и не будет отказываться от них в процессе определения границ с Израилем, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Ливана Ильяс Бусааб.

"У нас есть проект по разграничению границ на основании прав и законов Ливана на эти границы. Мы не готовы отказаться от какой-либо части наших границ, будь это на море или суше. Исходя из изложенной логики, мы открыты для определения границ", - отметил он.

Министр подчеркнул, что разногласия по Голанским высотам затрагивают интересы трех государств - Ливан, Сирию и оккупированные территории Палестины.

"Данный вопрос должен решаться совместно с Сирией и ООН, чтобы Израиль отказался от этих территорий и Ливан смог бы вернуть свои территории, а Сирия свои", - сказал он.