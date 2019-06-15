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РИА Новости

Ливан намерен отстаивать свои территории при определении границ с Израилем

Вчера, 11:13
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БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Ливан намерен отстаивать свои морские и сухопутные территории и не будет отказываться от них в процессе определения границ с Израилем, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Ливана Ильяс Бусааб.
"У нас есть проект по разграничению границ на основании прав и законов Ливана на эти границы. Мы не готовы отказаться от какой-либо части наших границ, будь это на море или суше. Исходя из изложенной логики, мы открыты для определения границ", - отметил он.
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Министр подчеркнул, что разногласия по Голанским высотам затрагивают интересы трех государств - Ливан, Сирию и оккупированные территории Палестины.
"Данный вопрос должен решаться совместно с Сирией и ООН, чтобы Израиль отказался от этих территорий и Ливан смог бы вернуть свои территории, а Сирия свои", - сказал он.
Напряженность между Ливаном и Израилем, в вопросе определения морских и сухопутных границ, возросла после того, как в прибрежных водах были обнаружены месторождения нефти и газа. Ливанское руководство заявило, что спорные участки находятся в исключительной экономической зоне Ливана и оставило за собой право защищать ресурсы всеми возможными законными способами.
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