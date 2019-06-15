Путин предложил эмиру Катара обсудить инвестиционное сотрудничество

Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита СВМДА в государственном комплексе "Дворец Навруз" в Душанбе. 15 июня 2019

Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита СВМДА в государственном комплексе "Дворец Навруз" в Душанбе. 15 июня 2019

ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Душанбе предложил обсудить ситуацию в ближневосточном регионе и инвестиционное сотрудничество.

Путин и Аль Тани провели встречу с участием делегаций двух стран на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.

"Катар является важным, надежным нашим партнером в регионе, не только на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Мы отмечаем значительное взаимодействие в рамках инвестиционной деятельности. Наши инвестиционные фонды работают достаточно активно", - заявил Путин.

Он также отметил, что благодаря решению катарских властей ранее было выделено 2 миллиарда долларов на совместные проекты, и сейчас изучаются еще возможности в рамках 10 миллиардов долларов.

Российский лидер также отметил и другие направления для взаимодействия двух стран.

"Это касается и культурно-гуманитарных связей, это касается и военно-технического сотрудничества. И конечно, мне было бы очень интересно обсудить с вами вопросы, связанные с ситуацией в регионе", - сказал Путин.

Он также выразил надежду, что Аль Тани расскажет ему о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в 2022 году.

Аль Тани в свою очередь отметил успешное взаимодействие двух стран в сфере энергетики и подчеркнул, что два государства "связывают очень сильные, глубокие и очень прочные отношения, которые получили особый импульс и развитие на протяжении последних лет".

Кроме того, по словам Аль Тани, Год российской культуры в Катаре прошел очень успешно, он предложил использовать существующую культурную базу двух стран для активизации культурного обмена.

Эмир поблагодарил Путина и за помощь, которую Катару оказывают организаторы прошедшего в 2018 году в России чемпионата мира по футболу.

"Я хочу вас, господин президент, прежде всего поблагодарить за поддержку, которую оказывает нам оргкомитет чемпионата мира-2018, а также поздравить вас с очередным успехом и успешным проведением этого грандиозного мероприятия, и также поблагодарить вас за содействие, которое мы получаем в рамках подготовки к чемпионату мира в 2022 году", - сказал он.