Выпускники школ смогут подать документы в вузы в парке "Сокольники"

"На выставке организуют зону первичной консультации, где специалисты помогут выбрать учебное заведение с учетом талантов выпускника и результатов его экзаменов. Кроме того, на стендах вузов и колледжей можно будет получить информацию об особенностях обучения и перспективах различных специальностей. Ребятам также предложат сразу подать документы на поступление", - говорится в сообщении.