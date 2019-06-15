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РИА Новости

Выпускники школ смогут подать документы в вузы в парке "Сокольники"

Вчера, 10:40
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПеред началом торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Высшей школы бизнеса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Перед началом торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Высшей школы бизнеса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Перед началом торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Высшей школы бизнеса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выпускники школ смогут подать документы в вузы 29 июня в Москве в рамках выставки "Открытый день приема", сообщается на сайте мэра Москвы.
"На выставке организуют зону первичной консультации, где специалисты помогут выбрать учебное заведение с учетом талантов выпускника и результатов его экзаменов. Кроме того, на стендах вузов и колледжей можно будет получить информацию об особенностях обучения и перспективах различных специальностей. Ребятам также предложат сразу подать документы на поступление", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что выставка организуется для выпускников девятых и 11-х классов. На ней эксперты расскажут о популярных профессиях, различиях и преимуществах обучения в вузах, и также объяснят, что делать, если выпускник никуда не поступил. Вход на выставку бесплатный, но необходимо предварительно зарегистрироваться.
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МоскваОбразование - ОбществоОбщество
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