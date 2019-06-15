Выпускники школ смогут подать документы в вузы в парке "Сокольники"

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выпускники школ смогут подать документы в вузы 29 июня в Москве в рамках выставки "Открытый день приема", сообщается на сайте мэра Москвы.
"На выставке организуют зону первичной консультации, где специалисты помогут выбрать учебное заведение с учетом талантов выпускника и результатов его экзаменов. Кроме того, на стендах вузов и колледжей можно будет получить информацию об особенностях обучения и перспективах различных специальностей. Ребятам также предложат сразу подать документы на поступление", - говорится в сообщении.
Уточняется, что выставка организуется для выпускников девятых и 11-х классов. На ней эксперты расскажут о популярных профессиях, различиях и преимуществах обучения в вузах, и также объяснят, что делать, если выпускник никуда не поступил. Вход на выставку бесплатный, но необходимо предварительно зарегистрироваться.