Токаев: систему коллективной безопасности можно создать на базе СВМДА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время церемонии приветствия глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в СВМДА в Душанбе. 15 июня 2019

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время церемонии приветствия глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в СВМДА в Душанбе. 15 июня 2019

ДУШАНБЕ, 15 июн – РИА Новости. Казахстан считает возможным создание на базе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) полноценной системы коллективной безопасности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Вполне возможно в недалеком будущем выстроить под эгидой СВМДА полноценную систему коллективной безопасности, способную осуществлять международную медиацию", - заявил он на саммите СВМДА в Душанбе.

Токаев отметил, что эволюция Совещания будет способствовать синхронизации процессов обеспечения безопасности на евразийском континенте, и напомнил об инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о трех диалогах по формированию глобальной архитектуры инклюзивного развития.

"Составной частью данной идеи является обеспечение синергии потенциалов СВМДА и ОБСЕ для выработки плана взаимодействия в масштабах Евразии. В перспективе к тому процессу могут присоединиться и другие региональные многосторонние институты Азии и Европы", - отметил он.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поддержал эту инициативу.

"Мир не стоит на месте. Реалии сегодняшнего дня диктуют нам необходимость совершенствования нашего взаимодействия. Это относится к сфере политической безопасности, противодействия вызовам и угрозам и экономике устойчивого развития. В этой связи мы поддерживаем инициативу Казахстана о создании организации по безопасности и развитию в Азии на основе СВМДА", - заявил он.