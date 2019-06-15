Токаев: систему коллективной безопасности можно создать на базе СВМДА

ДУШАНБЕ, 15 июн – РИА Новости. Казахстан считает возможным создание на базе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) полноценной системы коллективной безопасности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Вполне возможно в недалеком будущем выстроить под эгидой СВМДА полноценную систему коллективной безопасности, способную осуществлять международную медиацию", - заявил он на саммите СВМДА в Душанбе.
Токаев отметил, что эволюция Совещания будет способствовать синхронизации процессов обеспечения безопасности на евразийском континенте, и напомнил об инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о трех диалогах по формированию глобальной архитектуры инклюзивного развития.
"Составной частью данной идеи является обеспечение синергии потенциалов СВМДА и ОБСЕ для выработки плана взаимодействия в масштабах Евразии. В перспективе к тому процессу могут присоединиться и другие региональные многосторонние институты Азии и Европы", - отметил он.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поддержал эту инициативу.
"Мир не стоит на месте. Реалии сегодняшнего дня диктуют нам необходимость совершенствования нашего взаимодействия. Это относится к сфере политической безопасности, противодействия вызовам и угрозам и экономике устойчивого развития. В этой связи мы поддерживаем инициативу Казахстана о создании организации по безопасности и развитию в Азии на основе СВМДА", - заявил он.
На саммите СВМДА ожидается участие 27 стран (Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка) и 13 наблюдателей (Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония, а также ООН, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, ОБСЕ, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран).