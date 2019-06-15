Российские и японские корабли на учениях освободили судно от "пиратов"

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота и Морских сил самообороны Японии в субботу в акватории залива Петра Великого провели совместные учения по поиску и спасению на море "Сарекс-2019", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Российскую сторону на учениях представлял большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев", спасательное буксирное судно "Алатау" и гидрографический катер "БГК-2151". От Морских сил самообороны Японии в учениях участвовал эсминец "Судзунами". Также к действиям на море привлекались досмотровые команды двух флотов.

"БПК "Адмирал Пантелеев" после выхода из Владивостока и встречи с кораблём МССО Японии возглавил международный поисково-спасательный отряд, корабли на переходе в район практических действий провели тренировки по организации связи и совершенствовали элементы совместного тактического маневрирования", - сказал Воскресенский.

При отработке помощи человеку, упавшему за борт, моряки спустили на воду быстроходные лодки, которые нашли "пострадавшего", в его роли выступал манекен. Его передали на японский боевой корабль. Такие же задачи решали и японские спасатели.

Также российские и японские моряки отработали оказание помощи аварийному кораблю. В этом эпизоде аварийно-спасательные группы высадились на "поврежденное" судно, провели разведку очагов возгорания и локализовали их. "Алатау" потушил пожар и отбуксировал судно в порт.

Далее по сценарию учений военные досматривали захваченное пиратами судно. Мобильные подразделения - по 8 человек от каждой стороны - обнаружили судно, разведали обстановку и высадились на борт большого гидрографического катера ТОФ. Для деблокирования катера и освобождения заложников понадобилось чуть более 10 минут, отметил Воскресенский.