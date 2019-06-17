Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T14:00Z
https://ria.ru/20190617/1555624839.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155562/39/1555623992_0:143:3076:1873_1036x0_80_0_0_889a304a183cac59b769d5177c5d28b8.jpg
РИА Новости

Спасение от пиратов и помощь при аварии: российско-японские морские учения

Вчера, 14:00
91
Российские и японские военнослужащие провели учения "Сарекс-2019". Поиск и спасение на море — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Совместные российско-японские учения проходили в акватории залива Петра Великого.

Российские военнослужащие во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
1 из 12

Совместные российско-японские учения проходили в акватории залива Петра Великого.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Российскую сторону представляли большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", буксирное судно "Алатау" и гидрографический катер "БГК-2151".

Большой гидрографический катер БГК-2151 во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
2 из 12

Российскую сторону представляли большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", буксирное судно "Алатау" и гидрографический катер "БГК-2151".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Моряки готовят вертолет Ка-27 к учениям "Сарекс-2019".

Моряки готовят к полёту вертолёт Ка-27 во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
3 из 12

Моряки готовят вертолет Ка-27 к учениям "Сарекс-2019".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

От Морских сил самообороны Японии участвовал эсминец "Судзунами".

Японский эскадренный миноносец Судзунами во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
4 из 12

От Морских сил самообороны Японии участвовал эсминец "Судзунами".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

К действиям на море привлекли также досмотровые команды двух флотов.

Российские военнослужащие во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
5 из 12

К действиям на море привлекли также досмотровые команды двух флотов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Японские моряки во время совместных учений по поиску и спасению на море "Сарекс-2019".

Японские моряки во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
6 из 12

Японские моряки во время совместных учений по поиску и спасению на море "Сарекс-2019".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Международный поисково-спасательный отряд возглавил "Адмирал Пантелеев".

Российский моряк во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
7 из 12

Международный поисково-спасательный отряд возглавил "Адмирал Пантелеев".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Моряки отрабатывали оказание помощи аварийному кораблю.

Большой гидрографический катер БГК-2151 во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
8 из 12

Моряки отрабатывали оказание помощи аварийному кораблю.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Далее по сценарию учений военные освободили захваченное пиратами судно.

Российские моряки во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
9 из 12

Далее по сценарию учений военные освободили захваченное пиратами судно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Для деблокирования катера и освобождения заложников понадобилось чуть более 10 минут.

Российские военнослужащие во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
10 из 12

Для деблокирования катера и освобождения заложников понадобилось чуть более 10 минут.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

После завершения учений экипажи попрощались в соответствии с военно-морским церемониалом.

Вертолет Ка-27 во время совместных учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
11 из 12

После завершения учений экипажи попрощались в соответствии с военно-морским церемониалом.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Российский корабль проводил японский эсминец до кромки территориальных вод РФ.

Моряки большого противолодочного корабля (БПК) Адмирал Пантелеев во время совместных учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
12 из 12

Российский корабль проводил японский эсминец до кромки территориальных вод РФ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
100000
Обсудить 0
БезопасностьФото
Рекомендуем
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
Танцы и поэзия в Севастополе: VI Большой офицерский бал
РИА
Новости
Петр Копфштейн (Чехия) во время соревнований в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
Гонка на небесах: Red Bull Air Race в Казани
Участники международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 преодолевают участок вблизи села Курай в Республике Алтай на автомобилях Chevrolet Super Deluxe Coupe (1941) и VAZ-2103(1972)
Путешествие из Пекина в Париж на старинных автомобилях
Участники XX Чемпионата России русских троек на Центральном Московском ипподроме
Чемпионат русских троек в Москве
Лента
новостей
Сцена из спектакля Mobile Homme театра из Франции Transe Express во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
Яркий уличный перформанс на открытии Театральной олимпиады в Петербурге
Дали по рукам
Дали по рукам
Дирижер Военного оркестра Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Филипп Самонин выступает на Крымской набережной у сухого фонтана в парке искусств Музеон в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках
Выступление оркестра Военного университета Минобороны в парке "Музеон"
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов во время церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Пары "Кинотавра": красивые и влюбленные
Япония запустила с борта МКС первый непальский спутник
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области
Актрисы Мария Шалаева, Виктория Толстоганова и Любовь Аксенова на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
"Кинотавр", день седьмой. В каких нарядах дефилировали звезды фестиваля
Хакер за компьютером
Риск атак на российские энергосети со стороны США есть, считает эксперт
Продюсер Яна Рудковская
Психиатр, эндокринолог, дерматолог: звезды, которые учились на врачей
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде раскритиковали размещение сил НАТО на восточных границах Польши
Самолет A321
Airbus хочет создать узкофюзеляжный лайнер с наибольшей дальностью полета
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Военные ВВО ликвидировали крупный лесной пожар в Бурятии
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
Лента новостейМолния