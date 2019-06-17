Спасение от пиратов и помощь при аварии: российско-японские морские учения

Совместные российско-японские учения проходили в акватории залива Петра Великого.
Совместные российско-японские учения проходили в акватории залива Петра Великого.
Российскую сторону представляли большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", буксирное судно "Алатау" и гидрографический катер "БГК-2151".
Российскую сторону представляли большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", буксирное судно "Алатау" и гидрографический катер "БГК-2151".
Моряки готовят вертолет Ка-27 к учениям "Сарекс-2019".
Моряки готовят вертолет Ка-27 к учениям "Сарекс-2019".
От Морских сил самообороны Японии участвовал эсминец "Судзунами".
От Морских сил самообороны Японии участвовал эсминец "Судзунами".
К действиям на море привлекли также досмотровые команды двух флотов.
К действиям на море привлекли также досмотровые команды двух флотов.
Японские моряки во время совместных учений по поиску и спасению на море "Сарекс-2019".
Японские моряки во время совместных учений по поиску и спасению на море "Сарекс-2019".
Международный поисково-спасательный отряд возглавил "Адмирал Пантелеев".
Международный поисково-спасательный отряд возглавил "Адмирал Пантелеев".
Моряки отрабатывали оказание помощи аварийному кораблю.
Моряки отрабатывали оказание помощи аварийному кораблю.
Далее по сценарию учений военные освободили захваченное пиратами судно.
Далее по сценарию учений военные освободили захваченное пиратами судно.
Для деблокирования катера и освобождения заложников понадобилось чуть более 10 минут.
Для деблокирования катера и освобождения заложников понадобилось чуть более 10 минут.
После завершения учений экипажи попрощались в соответствии с военно-морским церемониалом.
После завершения учений экипажи попрощались в соответствии с военно-морским церемониалом.
Российский корабль проводил японский эсминец до кромки территориальных вод РФ.
Российский корабль проводил японский эсминец до кромки территориальных вод РФ.