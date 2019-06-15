Роухани упрекнул членов СВПД в "несущественной поддержке"

ДУШАНБЕ, 15 июн – РИА Новости. Иран не может оставаться единственной стороной, выполняющей обязательства в рамках ядерного соглашения, заявил президент Ирана Хасан Роухани, упрекнув членов сделки в "несущественной поддержке".

"Несмотря на выход США (из ядерной сделки) и возобновление санкций, а также несущественную поддержку сторон сделки, по-прежнему убеждены, что выполнение принятых обязательств всеми связанными с этим сторонами сыграет важную роль в повышении региональной и международной стабильности", - сказал Роухани в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Таджикистане.

Он добавил, что Иран не может в одностороннем порядке оставаться единственным членом ядерной сделки, в связи с чем он призвал другие стороны принять усилия для сохранения соглашения.

Роухани также напомнил, что Тегеран предпримет следующие шаги по сокращению выполнения обязательств в рамках сделки, если не дождется позитивных откликов со стороны других стран сделки.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.