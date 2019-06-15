Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T09:30Z
https://ria.ru/20190615/1555593063.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Бангладеш рассчитывает на помощь стран СВМДА по вопросу беженцев рохинджа

Вчера, 09:30
306
ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Бангладеш рассчитывает на помощь стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в вопросе возвращения беженцев рохинджа в Мьянму, заявил президент республики Абдул Хамид на саммите СВМДА в Душанбе.
"Мы сталкиваемся с такими проблемами, как насильственный экстремизм, международный терроризм, миграция среди прочих сложных вопросов. Нам нужно скоординированно разрабатывать ответы для того, чтобы справляться с такими моментами, как вопросы национальной безопасности, нерегулярности в потоках миграции, различные внутренние конфликты, сепаратизм, экономические проблемы, изменения климата", - сказал президент Бангладеш. Он подчеркнул, что здесь СВМДА должна наращивать свой потенциал и работать в партнёрстве.
В качестве примера Хамид привёл ситуацию с беженцами из Мьянмы.
"Вы знаете, что Бангладеш - страна, где есть представители национальности мьянма - более чем 1,4 млн. Есть такие проблемы, как геноцид и серьёзные нарушения прав человека", - сказал он. "Дестабилизация всего региона - это риск, который присутствует, и мы хотели бы заручиться поддержкой, прилагая свои усилия, со стороны партнеров СВМДА, чтобы граждане Мьянмы могли вернуться на свою родину", - отметил президент Бангладеш.
Рохинджа (рохинья) - этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX - начале XX века британскими колониальными властями. В штате Ракхайн проживают от 700 тысяч до 1 миллиона рохинджа, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.
Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы Бангладеш.
Беженцы рохинджа
24 декабря 2018, 15:11
Во время выборов в Бангладеш беженцам рохинджа запретили покидать лагеря
СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии, восемь стран и пять международных организаций входят в Форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира организации находится в Астане. Таджикистан председательствует в организации в 2019-2020 годах.
200013
Обсудить 0
СВМДАМьянмаБангладешВ мире
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Роухани
Ближний Восток стал одним из самых кризисных регионов мира, заявил Роухани
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал уделить внимание борьбе с экстремистами в Афганистане
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил сотрудничество России, Ирана и Турции в Сирии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА. 14 июня 2019
Путин выступил за активизацию усилий по равной безопасности в Азии
Лента
новостей
Столица Бахрейна
Бахрейн призвал воздержаться от мер, которые могут дестабилизировать регион
Президент РФ Владимир Путин
Ситуацию с КНДР можно решить только дипломатическим путем, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган провели короткую беседу на ногах перед заседанием СВМДА
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани упрекнул членов СВПД в "несущественной поддержке"
Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа
Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
Си Цзиньпин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
Торговые споры надо решать путем диалога и консультаций, заявил Си Цзиньпин
Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
Девушки с флагом Палестины в городе Газа
Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
Заместитель председателя Госсовета КНР Ван Цишань
В Китае заявили о необходимости повышения уровня расчетов в нацвалютах
Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Президент Шри-Ланки призвал страны СВМДА объединиться ради мира в Азии
Президент РФ Владимир Путин перед началом пленарного заседания глав делегаций государств и международных организаций
Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел мощный взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния