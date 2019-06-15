Бангладеш рассчитывает на помощь стран СВМДА по вопросу беженцев рохинджа

ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Бангладеш рассчитывает на помощь стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в вопросе возвращения беженцев рохинджа в Мьянму, заявил президент республики Абдул Хамид на саммите СВМДА в Душанбе.

"Мы сталкиваемся с такими проблемами, как насильственный экстремизм, международный терроризм, миграция среди прочих сложных вопросов. Нам нужно скоординированно разрабатывать ответы для того, чтобы справляться с такими моментами, как вопросы национальной безопасности, нерегулярности в потоках миграции, различные внутренние конфликты, сепаратизм, экономические проблемы, изменения климата", - сказал президент Бангладеш. Он подчеркнул, что здесь СВМДА должна наращивать свой потенциал и работать в партнёрстве.

В качестве примера Хамид привёл ситуацию с беженцами из Мьянмы.

"Вы знаете, что Бангладеш - страна, где есть представители национальности мьянма - более чем 1,4 млн. Есть такие проблемы, как геноцид и серьёзные нарушения прав человека", - сказал он. "Дестабилизация всего региона - это риск, который присутствует, и мы хотели бы заручиться поддержкой, прилагая свои усилия, со стороны партнеров СВМДА, чтобы граждане Мьянмы могли вернуться на свою родину", - отметил президент Бангладеш.

Рохинджа (рохинья) - этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX - начале XX века британскими колониальными властями. В штате Ракхайн проживают от 700 тысяч до 1 миллиона рохинджа, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.

Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы Бангладеш.