Торговые споры надо решать путем диалога и консультаций, заявил Си Цзиньпин

ДУШАНБЕ, 15 июн – РИА Новости. Торговые споры нужно решать на основе консультаций и многосторонних правил, а не односторонних подходов и протекционизма, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Необходимо урегулировать возникшие вопросы в торговых связях должным образом в духе взаимоуважения путем равноправного диалога и консультаций на основе принципов международных отношений и правил многосторонней торговли вместо претензий на протекционизм и подходов односторонности", - заявил он на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Лидер КНР также подчеркнул стремление Пекина урегулировать территориальные споры мирным путем и снимать напряженность в горячих точках через диалог.

"Китай будет продолжать укреплять дружественное взаимодействие с разными странами на основе пяти принципов мирного сосуществования, продвигать мирное урегулирование территориальных и морских споров с соответствующими странами, выступать за разрешение проблем в горячих точках региона путем диалога и консультаций", - добавил он.