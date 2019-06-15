Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

ДУШАНБЕ, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 66-летием и подарил ему мороженое российского производства.

Лидеры Россия и Китая принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Душанбе. Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, перед началом заседания Путин заехал в резиденцию председателя КНР, чтобы поздравить его с днем рождения.

Путин подарил Си помимо мороженого еще и торт https://t.co/K9IHO0Dyqh pic.twitter.com/lL5zOaS92i — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 июня 2019 г.

"Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию", — сказал Песков.

В ответ Си Цзиньпин тепло поблагодарил Путина и заметил, что тот очень популярен в Китае.

Глава российского государства со своей стороны выразил уверенность, что динамичное развитие отношений c Китаем будет продолжено.