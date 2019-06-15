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РИА Новости

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

Вчера, 08:58
17830
ДУШАНБЕ, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 66-летием и подарил ему мороженое российского производства.
Лидеры Россия и Китая принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Душанбе. Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, перед началом заседания Путин заехал в резиденцию председателя КНР, чтобы поздравить его с днем рождения.

"Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию", — сказал Песков.

В ответ Си Цзиньпин тепло поблагодарил Путина и заметил, что тот очень популярен в Китае.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. 15 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин в субботу поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения во время встречи в резиденции китайского лидера в Душанбе. 15 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. 15 июня 2019
Глава российского государства со своей стороны выразил уверенность, что динамичное развитие отношений c Китаем будет продолжено.
Путин уже привозил Си Цзиньпину мороженое в подарок — это было на саммите G20 в Ханчжоу в 2016 году. Тогда стало известно, что председатель КНР очень любит российское мороженое и всегда покупает его, когда бывает в Москве.
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Си ЦзиньпинВладимир ПутинКитайДушанбеРоссияВ мире
Популярные комментарии
Так он же прошлый раз дарил уже морожко, что матрешки с балалайками кончились?
15 июня, 09:08
on no
1200016
Мороженое - наше стратегическое превосходство , но и матрёшки с балалайками ,как и С-400 пользуются повышенным спросом!
15 июня, 10:07
Александр Несен
1031001
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