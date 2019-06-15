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РИА Новости

Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе

Вчера, 08:12
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА. 14 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА. 14 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА. 14 июня 2019
ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл во дворец Навруз, где открывается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
На саммите ожидается участие 27 стран (Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка) и 13 наблюдателей (Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония, а также ООН, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, ОБСЕ, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран).
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Глав делегаций государств и международных организаций у входа во дворце встречает премьер республики Кохир Расулзода, а затем с приветствием к гостям обратится президент Эмомали Рахмон.
Далее, после церемонии фотографирования, участники совещания отправятся на пленарное заседание.
Ранее сообщалось, что Путин в своем выступлении на СВМДА может изложить позиции России по Афганистану, Сирии, СВПД и по ситуации на Корейском полуострове. В Кремле отмечали, что российский лидер отметит важность коллективных усилий для формирования справедливого миропорядка и более темное сотрудничество всех государств Азии в борьбе с терроризмом.
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