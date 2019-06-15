Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА. 14 июня 2019

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА. 14 июня 2019

ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл во дворец Навруз, где открывается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

На саммите ожидается участие 27 стран (Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка) и 13 наблюдателей (Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония, а также ООН, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, ОБСЕ, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран).

Глав делегаций государств и международных организаций у входа во дворце встречает премьер республики Кохир Расулзода, а затем с приветствием к гостям обратится президент Эмомали Рахмон.

Далее, после церемонии фотографирования, участники совещания отправятся на пленарное заседание.