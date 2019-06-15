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РИА Новости

В Крыму заявили, что водная блокада обернулась для Киева фиаско

Вчера, 07:09
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоСеверо-Крымский канал. Архивное фото
Северо-Крымский канал. Архивное фото
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Северо-Крымский канал. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Водная блокада Крыма обернулась для украинских властей полным фиаско и возникшими проблемами на собственных территориях, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице в соцсети "ВКонтакте" заявил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной украинскими властями водной блокады Крыма. Журавко также констатировал, что если ситуация не изменится, то в местных селах могут разразиться эпидемии различных заболеваний. Поэтому он призывает срочно открыть Северо-Крымский канал, восстановить работы всех насосных станций и дренажной системы, иначе, по его словам, "будет беда".
"Решением перекрыть поставки воды в Крым киевские власти обрекли на безводье многие сельские хозяйства в Херсонской области. У нас пострадали рисовые чеки, но мы компенсировали рис за счет поставок из Краснодарского края. Мы перестроились, в том числе перейдя на капельное орошение и менее водозатратные сельскохозяйственные культуры", - сказал Гафаров.
По его словам, устроив водную блокаду, киевские власти в том числе потеряли стабильный источник пополнения бюджета своей страны, так как Крым был готов платить за поставку воды.
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"Даже во времена, когда Крым находился под юрисдикцией Украины, мы платили за эту воду. А сегодня они теряют огромные средства", - сказал вице-спикер.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
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15 июня, 09:40
Слава Мишкич
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Украина не суетится под партнёром. Исполняет все прихоти. Даже Киев теперь не Киев.
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