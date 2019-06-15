Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G

ХАРБИН (Китай), 15 июн — РИА Новости. Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в Москве, Петербурге и Казани, где уже существуют пилотные зоны, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО.

Он пояснил, что сети будут там, где на них будет спрос.

"А спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуются высокая плотность, скорость и безотказность, низкая задержка соединений", — добавил он.

По словам Акимова, сейчас решается самый существенный вопрос — с частотами, частотным диапазоном, конверсией частотного спектра. От этого, отметил вице-премьер, будет зависеть стоимость для потребителя, конфигурация рынка и условия присутствия на нем игроков.

Кроме того, Акимов сообщил, что приоритет в создании и развитии сетей 5G в России отдадут российским компаниям.

"Мы ведем этот разговор в том числе и с производителями оборудования, а значительная их часть — это поставщики решений из Китая, так, чтобы нам, с одной стороны, соответствовать мировой повестке, но и, что важно, обеспечить локализацию решений в России и, безусловно, участие российских компаний, российских поставщиков, российских вендоров в строительстве сетей связи пятого поколения, здесь мы настроены очень решительно", — сказал он.

По словам вице-премьера, весь российский потенциал, который есть сейчас и который создадут за два года, "будет точно задействован в строительстве сетей связи пятого поколения".

"Эту работу сейчас возглавляет корпорация "Ростех", потому что нам нужен какой-то интегратор, но мы с большим оптимизмом смотрим, этот рынок точно будет, ни у кого не осталось никаких сомнений", — подчеркнул он.