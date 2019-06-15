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РИА Новости

Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G

Вчера, 07:05
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© РИА Новости / Максим Туманов / Перейти в фотобанкОткрытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе. Архивное фото
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Туманов
Перейти в фотобанк
ХАРБИН (Китай), 15 июн — РИА Новости. Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в Москве, Петербурге и Казани, где уже существуют пилотные зоны, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО.
Он пояснил, что сети будут там, где на них будет спрос.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
19 апреля, 14:20
Создание в России сетей 5G потребует около 650 миллиардов рублей инвестиций
"А спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуются высокая плотность, скорость и безотказность, низкая задержка соединений", — добавил он.
По словам Акимова, сейчас решается самый существенный вопрос — с частотами, частотным диапазоном, конверсией частотного спектра. От этого, отметил вице-премьер, будет зависеть стоимость для потребителя, конфигурация рынка и условия присутствия на нем игроков.
Кроме того, Акимов сообщил, что приоритет в создании и развитии сетей 5G в России отдадут российским компаниям.

"Мы ведем этот разговор в том числе и с производителями оборудования, а значительная их часть — это поставщики решений из Китая, так, чтобы нам, с одной стороны, соответствовать мировой повестке, но и, что важно, обеспечить локализацию решений в России и, безусловно, участие российских компаний, российских поставщиков, российских вендоров в строительстве сетей связи пятого поколения, здесь мы настроены очень решительно", — сказал он.

По словам вице-премьера, весь российский потенциал, который есть сейчас и который создадут за два года, "будет точно задействован в строительстве сетей связи пятого поколения".

"Эту работу сейчас возглавляет корпорация "Ростех", потому что нам нужен какой-то интегратор, но мы с большим оптимизмом смотрим, этот рынок точно будет, ни у кого не осталось никаких сомнений", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что первая сеть 5G появится в России в 2021 году.
Логотип сети 5G
25 мая, 03:32
Эксперт предупредил, что развертывание сети 5G в России может быть отложено
3378109985
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5GМаксим АкимовМоскваРоссияСанкт-ПетербургКазаньТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Не сочиняйте, а лучше читайте официальную информацию по этому вопросу. По прогнозам к 2024 году даже в США на долю их 5G подключении будет приходиться не более 63%, на Азию около 47%, а на Европу вообще меньше 40%. Так что не нужно заниматься бездарным вангованием с антироссийским оттенком в комментариях
15 июня, 09:12
Arthur T. Kopylov
96000213
В 2021 году весь мир будет пользоваться 5G уже не только в коммерческих целях, а у нас только в трех городах что то сделают. Как всегда Россия в роли догоняющих технический прогресс
15 июня, 08:59
михаил климов
15201091
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