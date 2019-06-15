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РИА Новости

Шойгу поздравил первых выпускников Кызылского кадетского училища

Вчера, 06:35
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© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
КЫЗЫЛ, 15 июн – РИА Новости. Кызылское президентское кадетское училище завоевало заслуженный авторитет как на региональном, так и на всероссийском уровне за пять лет своего существования, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, поздравляя первых выпускников с окончанием учебного заведения.
Созданное в 2014 году училище выпускает первых воспитанников. Оно вошло в сотню лучших довузовских учебных заведений в России по итогам прошлого года. Кроме того, в этом году воспитанник училища стал первым учеником из Тувы, получившим 100 баллов за ЕГЭ по математике.
"Пять лет назад по решению президента РФ было открыто Кызылское президентское кадетское училище. Быстро пролетело время, и сегодня наступил волнительный для всех нас день, училище дает путевку в жизнь первому выпуску воспитанников", - сказал Шойгу, обратившись к воспитанникам по видео-конференц-связи.
"Ваше училище - еще совсем молодое учебное заведение, но оно уже завоевало заслуженный авторитет как на региональном, так и на всероссийском уровне", - подчеркнул глава Минобороны.
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Он отметил, что кадеты получили хороший образовательный задел, приобрели надежных и верных друзей, научились преодолевать трудности и побеждать.
Шойгу подчеркнул, что достижения кадетов - это во многом заслуга педагогов и воспитателей, которые делились с ними знаниями, окружали заботой и душевным теплом.
"Не сомневаюсь, что через всю жизнь вы пронесете воспоминания о родном училище, любовь и уважение к наставникам. Продолжайте учиться, смело реализуйте свой творческий потенциал на благо России и родной Тувы", - добавил министр.
Он также передал выпускникам книги, которые специально подписал для первых выпускников училища. Их передал воспитанникам статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
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На церемонии Панков сказал, что Минобороны России будет совершенствовать учебно-материальную базу Кызыльского президентского кадетского училища, чтобы оно стало ведущим учебным заведением России.
Он поблагодарил педагогов и наставников "за вдохновенный труд, за подготовку достойных граждан нашего Отечества". "Уверен, что вам по плечу любые задачи. Для вас понятия - честь и Родина - превыше всего", - подчеркнул замминистра.
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Сергей ШойгуКызылТуваБезопасностьОбщество
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