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РИА Новости

"Нафтогаз" снизил цены на газ для украинцев

03:14
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкКомпрессорная установка Креховского месторождения природного газа
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
МОСКВА. 15 июн – РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для населения и других потребителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, в июне стоимость газа составит 5553,89 гривен за тысячу кубометров без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика.
Отмечается, что, таким образом, цена на газ в июне снизится на 7,3 процента, или на 436,11 гривен по сравнению с ценой в мае, и обусловлено это снижением цен на газ на европейском рынке.
Однако в "Нафтогазе" подчеркнули, что конечная стоимость газа будет различаться в зависимости от области. Так, например, в Кировоградской области Украины стоимость газа в июне составит 7755,87 гривен.
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"Было бы просто несправедливо оставлять регулируемую цену на том же уровне, когда рыночная цена падает. Поэтому мы предложили несколько вариантов как это можно сделать корректно - один из вариантов, принятых правительством, начнет действовать в июне", - приводит пресс-служба слова главы компании Андрея Коболева.
При этом в "Нафтогазе" надеются, что правительство в ближайшее время отменит ценовое регулирование, что позволит потребителям самостоятельно выбирать поставщика газа.
Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги. Повышение цены на газ для населения было ключевым требованием Международного валютного фонда в рамках предоставления очередного кредитного транша.
Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
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