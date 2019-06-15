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РИА Новости

В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец

02:29
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами" во Владивостоке. Архивное фото
Эскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии Судзунами во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Эскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами" во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами", который прибыл во Владивосток 10 июня, вышел в акваторию залива Петра Великого для участия в российско-японских учениях "Сарекс-2019", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Эсминец "Судзунами" покинул бухту Золотой Рог и вышел в акваторию залива Петра Великого, где совместно с кораблями ВМФ России проведет учение по поиску и спасению на море "Сарекс-2019", - говорится в сообщении.
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За время пребывания во Владивостоке японские моряки приняли участие в протокольной встрече с командующим ТОФ адмиралом Сергеем Авакянцем, провели спортивные встречи с российскими моряками и посетили памятные места города.
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Залив Петра ВеликогоТихоокеанский флот ВМФ РоссииЯпонияРоссияПриморский крайБезопасностьВ мире
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