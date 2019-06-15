В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами", который прибыл во Владивосток 10 июня, вышел в акваторию залива Петра Великого для участия в российско-японских учениях "Сарекс-2019", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Эсминец "Судзунами" покинул бухту Золотой Рог и вышел в акваторию залива Петра Великого, где совместно с кораблями ВМФ России проведет учение по поиску и спасению на море "Сарекс-2019", - говорится в сообщении.