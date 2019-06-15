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РИА Новости

"Укртрансгаз" сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине

02:21
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазохранилище на Украине
Газохранилище на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил об угрозе приостановки ее работы.
Компания не в состоянии вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд. Ее общая задолженность за март — апрель составляет около 155 миллионов долларов.
Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович во время встречи в Москве
13 июня, 20:11
Москва готова продолжать транзит газа через Украину. Готов ли Киев?Глава Минэнерго Александр Новак обсудил с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем перспективы газового транзита через Украину. И, похоже, собеседники нашли общий язык. Осталось дождаться слова Киева. Пока там это слово произнести некому.
Как отмечается, объемов газа, необходимого для обеспечения работы ГТС, хватит только до 24 июня. Компания уведомила о сложившейся ситуации Совет по национальной безопасности и обороне.
Также "Укртрансгаз" инициировал переговоры с кредиторами, включая "Нафтогаз Украины", о реструктуризации задолженности".
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович ранее предсказал превращение украинской ГТС "в груду металлолома" из-за отсутствия договора с Россией о транзите газа.

Вопрос о транзите

В четверг министр энергетики России Александр Новак по итогам переговоров с зампредом Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил, что Москва готова продлить контракт на транзит газа через Украину на действующих условиях.
Также он добавил, что Россия готова возобновить поставки газа самой Украине.
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Москва не видит сигналов от Киева по ситуации с контрактом на транзит газа
Действующие контракты на поставку и транзит газа из России через Украину истекают в конце года. С ноября 2015-го Украина отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, купленное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Хотя украинские власти неоднократно заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", многие чиновники и политики отмечали, что подобные закупки обходятся дороже по сравнению с прямыми поставками из России.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил на прошлой неделе, что концерн готов продавать Украине топливо дешевле, чем она закупает по реверсу, так что стоимость для конечного потребителя уменьшилась бы на 25 процентов. Однако топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал это предложение "причудливым", поскольку, по его словам, цена российского газа и так завышена на сто процентов. Насколько в этом случае завышена стоимость реверсного газа, он не уточнил.
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
5 июня, 14:49
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Ситуация на УкраинеВадим РабиновичАлексей МиллерГазпромАлександр НовакЕвропаРоссияЭкономика
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