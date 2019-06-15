"Укртрансгаз" сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил об угрозе приостановки ее работы.

Компания не в состоянии вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд. Ее общая задолженность за март — апрель составляет около 155 миллионов долларов.

Как отмечается, объемов газа, необходимого для обеспечения работы ГТС, хватит только до 24 июня. Компания уведомила о сложившейся ситуации Совет по национальной безопасности и обороне.

Также "Укртрансгаз" инициировал переговоры с кредиторами, включая "Нафтогаз Украины", о реструктуризации задолженности".

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович ранее предсказал превращение украинской ГТС "в груду металлолома" из-за отсутствия договора с Россией о транзите газа.

Вопрос о транзите

В четверг министр энергетики России Александр Новак по итогам переговоров с зампредом Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил, что Москва готова продлить контракт на транзит газа через Украину на действующих условиях.

Также он добавил, что Россия готова возобновить поставки газа самой Украине.

Действующие контракты на поставку и транзит газа из России через Украину истекают в конце года. С ноября 2015-го Украина отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, купленное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Хотя украинские власти неоднократно заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", многие чиновники и политики отмечали, что подобные закупки обходятся дороже по сравнению с прямыми поставками из России.