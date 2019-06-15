Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал, как президент России Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Медведчук подчеркнул, что Путин во всех разговорах с уважением отзывался о Зеленском.

"Хочу сказать, что во всех последних разговорах с господином Путиным он с уважением относится к этому человеку, как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев. Также на недавнем интервью президент РФ заявил, что намерен "обязательно восстановить отношения с Украиной", - сказал политик.

Однако он также отметил, что частично не согласен со словами российского лидера, а в частности, с высказыванием Путина, что "опыт – дело наживное, и Зеленский научится".

Медведчук заявил, что избрание президентом политика без опыта негативно отразится на всех жителях Украины, а он, как гражданин страны, не хочет быть "объектом эксперимента".