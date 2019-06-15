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РИА Новости

Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому

01:42
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© РИА Новости / Стрингер Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал, как президент России Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Медведчук подчеркнул, что Путин во всех разговорах с уважением отзывался о Зеленском.
"Хочу сказать, что во всех последних разговорах с господином Путиным он с уважением относится к этому человеку, как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев. Также на недавнем интервью президент РФ заявил, что намерен "обязательно восстановить отношения с Украиной", - сказал политик.
Однако он также отметил, что частично не согласен со словами российского лидера, а в частности, с высказыванием Путина, что "опыт – дело наживное, и Зеленский научится".
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Медведчук заявил, что избрание президентом политика без опыта негативно отразится на всех жителях Украины, а он, как гражданин страны, не хочет быть "объектом эксперимента".
Ранее Медведчук заявил, что Украина находится под внешним управлением США. По его мнению, оно было начато в 2014 году во время президентства Петра Порошенко и продолжается при Зеленском. По словам Медведчука, Киевом "управляют извне - "коллективный Запад", и в первую очередь Вашингтон".
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